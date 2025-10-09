R o m a , 0 9 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ N o n p o s s o p a r t i r e s e n o n r i c o r d a r e c h e o g g i c i s o n o d e i s e g n a l i d i p a c e . Q u e s t o v a r i a f f e r m a t o e c o l l e g a t o a l d i s c o r s o d i o g g i , p e r c h é t u t t i q u a n t i v o i a v e t e p a r l a t o d i u n a c o s a c h e c i s t a a c u o r e : i l f u t u r o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . B i s o g n a f a r e i n m o d o c h e m a i s i a t t e n t i a l l a v i t a d e i m i n o r i , è i n t o l l e r a b i l e . C ’ è u n f o r t e d i s a g i o t r a i g i o v a n i , l o c o n f e r m a n o i d a t i . U n d i s a g i o c ' è c h e p o r t a i l 2 5 % d e i r a g a z z i a 1 5 a n n i a d i r e d i e s s e r e i n s o d d i s f a t t i d e l l a v i t a c o n t e n d e n z a a l s u i c i d i o . E p r o b a b i l m e n t e t r a l e c a u s e c ’ è i l s i l e n z i o : q u e l l o c h e s i t r o v a n e l l e f a m i g l i e o n e i r a p p o r t i i n t e r p e r s o n a l i . L ’ o p p o s t o d e l l ’ a m o r e n o n è l ’ o d i o m a l ’ i n d i f f e r e n z a . I l v a l o r e f o n d a m e n t a l e d i q u e s t a g i o r n a t a s t a p r o p r i o n e l d i m e n t i c a r e d i e s s e r e i n d i f f e r e n t i e d i p o r r e a l c e n t r o l e n o s t r e v o l o n t à d i d a r e u n c o n t r i b u t o a f a r e q u a l c o s a p e r i n o s t r i g i o v a n i ” . C o s ì N i c o l a G r a z i a n o , p r e s i d e n t e U n i c e f I t a l i a , o r g a n i s m o c h e p a t r o c i n a ‘ G l i S t a t i G e n e r a l i d e l l ’ E d u c a z i o n e e d e l l a P r e v e n z i o n e ’ s u l b u l l i s m o , i n c o r s o a l P a l a z z o d e l l ' I n f o r m a z i o n e A d n k r o n o s , a R o m a .