R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i p o s s i a m o f i n a l m e n t e p a r l a r e d i p a c e . L ’ a c c o r d o r a g g i u n t o i n P a l e s t i n a è u n a n o t i z i a c h e r i a c c e n d e l a s p e r a n z a . D o p o m e s i d i v i o l e n z a e d o l o r e , l a d i p l o m a z i a v i n c e s u l l ’ o d i o , e l a p e r s e v e r a n z a d e l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p e d e l l ’ E u r o p a , c o n i l c o n t r i b u t o d i m o l t i P a e s i A r a b i h a p e r m e s s o d i r e a l i z z a r e q u e l l o c h e s o l o p o c h i m e s i f a s e m b r a v a i m p o s s i b i l e " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n t o n i o G i o r d a n o . " D o b b i a m o e s s e r e o r g o g l i o s i d e l c o n t r i b u t o d i s c r e t o m a c o n c r e t o c h e i l n o s t r o P a e s e h a s a p u t o o f f r i r e i n q u e s t i m e s i d i f f i c i l i . L a p r e s i d e n t e M e l o n i h a s u p p o r t a t o c o n c o s t a n z a i l p r o c e s s o d i s t a b i l i z z a z i o n e e d i p a c e p r o m o s s o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , s c e g l i e n d o d i i g n o r a r e i r i f l e t t o r i . U n c o n t r i b u t o d e t e r m i n a n t e , r e s o p o s s i b i l e d a l l ’ a f f i d a b i l i t à o g g i f i n a l m e n t e r i c o n o s c i u t a a l n o s t r o P a e s e . L ’ I t a l i a n o n s i l i m i t a p i ù a d a l l i n e a r s i p a s s i v a m e n t e a l l e d e c i s i o n i a l t r u i , m a p a r t e c i p a c o n r e s p o n s a b i l i t à a l l a d e f i n i z i o n e d e g l i s c e n a r i g l o b a l i , c o n f e r m a n d o u n a c r e d i b i l i t à s o l i d a e r i c o n o s c i u t a " , c o n c l u d e .