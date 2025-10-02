R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o t u t t i a f a v o r e d e l d i r i t t o d i s c i o p e r o e r i s p e t t i a m o i p r i n c i p i c o s t i t u z i o n a l i , m a f r a n c a m e n t e s t r u m e n t a l i z z a r e l a c r i s i d i G a z a e i n v o c a r e u n o s c i o p e r o f a c e n d o i n t e n d e r e a g l i i t a l i a n i c h e l a r e s p o n s a b i l i t à d i q u a n t o s t a a c c a d e n d o i n M e d i o O r i e n t e n o n è d i H a m a s o d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o , m a d e l g o v e r n o i t a l i a n o è u n a t t o s c o r r e t t o e d i s o n e s t o r i s p e t t o a l q u a l e c r e d o c h e s i d e b b a n o p r e n d e r e l e d i s t a n z e , a n c h e p e r s c o n g i u r a r e l e v i o l e n z e c h e t e m o p o s s a n o c a p i t a r e i n o c c a s i o n e d e l l e m o b i l i t a z i o n i a n n u n c i a t e p e r i p r o s s i m i g i o r n i . A l l a s i n i s t r a d i c o : s i e t e a n c o r a i n t e m p o p e r d i r e u n a p a r o l a d i c h i a r e z z a e d e v i t a r e a i c i t t a d i n i m i l l e d i s a g i n e l p r o s s i m o f i n e s e t t i m a n a " . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e d i N o i M o d e r a t i , i n t e r v e n e n d o i n A u l a a l S e n a t o .