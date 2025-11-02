R o m a , 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - " M o h a m m e d H a n n o u n , p r e s i d e n t e d e i P a l e s t i n e s i i n I t a l i a , a g g i r a i l d a s p o c h e l o a l l o n t a n a d a M i l a n o e a p o c h i c h i l o m e t r i d a l c a p o l u o g o l o m b a r d o , a S e s t o S a n G i o v a n n i , t o r n a a p r o f e s s a r e o d i o e a n t i s e m i t i s m o " . L o d i c e M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e d i N o i m o d e r a t i . " D o p o a v e r i n n e g g i a t o a d H a m a s e a l l ’ o r r o r e d e l 7 o t t o b r e , i e r i p a r t e c i p a n d o a l l ’ e n n e s i m o c o r t e o P r o P a l , h a p a r l a t o p e r s i n o d i p e n a d i m o r t e n e i c o n f r o n t i d i p r e s u n t i ' c o l l a b o r a z i o n i s t i d i I s r a e l e ' . L ’ o c c a s i o n e p e r s c a g l i a r s i a n c h e c o n t r o p a r t e d e l l a s t a m p a i t a l i a n a , i n p a r t i c o l a r e c o n t r o l a g i o r n a l i s t a G i u l i a S o r r e n t i n o e l a r e d a z i o n e d e I l T e m p o , a c u i v a t u t t a l a m i a s o l i d a r i e t à . I d e l i r i d i H a n n o u n e s a s p e r a n o u n c l i m a g i à d i f o r t e t e n s i o n e . N o n u n a p a r o l a d i c o n d a n n a d a l l a s i n i s t r a ” , a g g i u n g e G e l m i n i .