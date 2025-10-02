R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ M i n i s t r o A n t o n i o T a j a n i , g r a z i e p e r a v e r i n f o r m a t o q u e s t ’ A u l a s u l l ’ e v o l u z i o n e s u l l a d r a m m a t i c a s i t u a z i o n e a G a z a e s u l p i a n o d i p a c e , c h e c i a u g u r i a m o p o s s a r a p p r e s e n t a r e o g g i l ’ i n i z i o d i u n c a m m i n o v e r s o l a f i n e d e l c o n f l i t t o a G a z a , l a f i n e d e l c a l v a r i o s t r a z i a n t e d e g l i o s t a g g i i n i z i a t o i l 7 o t t o b r e e l a b a s e p e r u n a v e r a s t a b i l i z z a z i o n e d e l M e d i o O r i e n t e " . L o h a d e t t o i n A u l a l a d e p u t a t a S v p R e n a t e G e b h a r d . " C r e d i a m o f e r m a m e n t e c h e l ’ u n i c a p r o s p e t t i v a r e a l i s t i c a p e r u n a p a c e d u r a t u r a s i a q u e l l a d e i d u e p o p o l i - d u e S t a t i , i n c u i i s r a e l i a n i e p a l e s t i n e s i p o s s a n o v i v e r e f i a n c o a f i a n c o i n s i c u r e z z a , i n l i b e r t à e d i g n i t à . O g g i q u e s t o p e r c o r s o è m i n a c c i a t o n o n s o l o d a l p e r d u r a r e d e l l a g u e r r a a G a z a , c h e c o l p i s c e s o p r a t t u t t o l a p o p o l a z i o n e c i v i l e , m a a n c h e d a l l ’ e s t e n s i o n e d e g l i i n s e d i a m e n t i i s r a e l i a n i i n C i s g i o r d a n i a , c o n u n a v i o l e n z a c h e c o n d a n n i a m o s e n z a r i s e r v e . È f o n d a m e n t a l e r i c o r d a r e a t u t t i a n c h e i n q u e s t ’ A u l a c h e i l p o p o l o p a l e s t i n e s e n o n s i i d e n t i f i c a c o n H a m a s e c h e i l t e r r o r i s m o v a c o m b a t t u t o , i s o l a t o e c o n d a n n a t o , m a s e n z a n e g a r e i d i r i t t i e l e s p e r a n z e d i m i l i o n i d i c i v i l i . L a p a c e n o n s i c o s t r u i s c e c o n l e a r m i , m a c o n i l d i a l o g o c o m e h a d e t t o b e n e i l M i n i s t r o T a j a n i - e i l r i c o n o s c i m e n t o r e c i p r o c o . S o s t e n i a m o c o n c o n v i n z i o n e g l i a i u t i u m a n i t a r i i n d i s p e n s a b i l i p e r a l l e v i a r e l e s o f f e r e n z e d e l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a e r i t e n i a m o g i u s t o c h e H a m a s n o n a b b i a a l c u n r u o l o n e l f u t u r o a s s e t t o p o l i t i c o . L ’ I t a l i a d e v e i m p e g n a r s i , i n s i e m e a l l ’ U n i o n e E u r o p e a , a i p a e s i a r a b i e d a l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , p e r g a r a n t i r e a e n t r a m b e l e p o p o l a z i o n i l a p o s s i b i l i t à d i v i v e r e i n p a c e , s i c u r e z z a e l i b e r t à " . " P e r q u e s t o l a S ü d t i r o l e r V o l k s p a r t e i e l ’ u n i o n V a l d o t a i n e s o s t e r r à t u t t e l e r i s o l u z i o n i c h e v a d a n o i n q u e s t a d i r e z i o n e , n e l l a s p e r a n z a c h e i l p i a n o d i p a c e v e n g a a c c e t t a t o d a H a m a s e c h e s i g e t t i n o l e b a s i p e r u n f u t u r o d i p a c i f i c a c o n v i v e n z a ” .