R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I o n o n s o n o u n e n t u s i a s t a d i T r u m p , c h e a n d r à g i u d i c a t o n e l l ' a r c o d e l t e m p o . O r a v e d i a m o s e f u n z i o n e r à q u e s t o a c c o r d o . R i c o r d o g l i a c c o r d i d i C a m p D a v i d , g l i a c c o r d i d i A b r a m o . M i a u g u r o c h e i l p i a n o f u n z i o n i . N e l M e d i o O r i e n t e è d a i t e m p i d e l l a f u g a d a l l ' E g i t t o d i M o s è c h e l a q u e s t i o n e m i p a r e s i p r e s e n t i p r o b l e m a t i c a . T r u m p n e l l a s u a b i z z a r r i a è s t a t o d e t e r m i n a t o e d h a s b l o c c a t o l a s i t u a z i o n e . Q u e s t o n o n l o p u ò n e g a r e n e s s u n o . P o i v e d i a m o c h e s u c c e d e r à t r a u n a n n o , t r a c i n q u e a n n i , t r a d i e c i a n n i , i n M e d i o O r i e n t e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , a L ’ A r i a c h e T i r a s u L a 7 . " D i o v o l e s s e c h e c i f o s s e r o d u e p o p o l i e d u e d e m o c r a z i e , n o n s o l o d u e s t a t i . I n I s r a e l e , i n 7 7 a n n i , h a n n o f a t t o e l e z i o n i , c a m b i a t o g o v e r n i . L a d i f f e r e n z a è c h e , d u r a n t e t u t t a q u e s t a t r a g e d i a , g l i i s r a e l i a n i d i s s e n z i e n t i p o t e v a n o p r o t e s t a r e d a v a n t i c a s a d i N e t a n y a h u : u n a v e r a p r o v a d i d e m o c r a z i a , p e r c h é s e u n o v o l e s s e p r o t e s t a r e c o n t r o q u e l l i d i H a m a s i n q u a l e c u n i c o l o d o v r e b b e a n d a r e ? A u g u r o q u i n d i a l l a P a l e s t i n a u n f u t u r o d i d e m o c r a z i a " , c o n c l u d e .