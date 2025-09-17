R o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S i n c e r a m e n t e d i f r o n t e a l l a t r a g e d i a d i G a z a p a r e c h e l ' u l t i m a d e l l e p o l e m i c h e c h e s i p o s s a s o l l e v a r e , m a d a s i n i s t r a s i f a a n c h e q u e s t o , s i a q u e l l a r e l a t i v a a l l a c o p e r t u r a r a d i o t e l e v i s i v a d i q u e s t i e v e n t i d a p a r t e d e l l a R a i . P o t r e i f a r e l ' e l e n c o d e l l e t r a s m i s s i o n i c h e a t u t t e l e o r e d e l g i o r n o , p r i m a s e r a t a c o m p r e s a , s t a n n o s e g u e n d o l e d r a m m a t i c h e v i c e n d e d i G a z a . P e r t a n t o , i n v i t e r e i c h i f a p o l e m i c h e i n u t i l i a d e v i t a r l e . S i a p e r r i s p e t t a r e i l l a v o r o i n f o r m a t i v o c h e l a R a i f a , a p a r t i r e o v v i a m e n t e d a i t e l e g i o r n a l i , s i a a c a u s a d e l m o m e n t o d r a m m a t i c o v i s s u t o d a l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e ” . L o a f f e r m a M a u r i z i o G a s p a r r i , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o e c o m p o n e n t e d e l l a V i g i l a n z a R a i .