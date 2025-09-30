R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l p i a n o T r u m p è m o l t o c o m p l e s s o e a m b i z i o s o . D i o v o l e s s e c h e p o t e s s e e s s e r e a t t u a t o i n t u t t i i s u o i d e t t a g l i , p e r c h é a f f r o n t a o g n i a s p e t t o , i n c l u s a l a d e f i n i z i o n e d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e . Q u e s t a c r i s i n o n p u ò e s s e r e v i s t a s o l o c o n g l i o c c h i d i o g g i : è u n a t r a g e d i a c h e a f f o n d a l e r a d i c i i n m i l l e n n i d i s t o r i a . G u a r d a n d o a l p a s s a t o p i ù r e c e n t e , a b b i a m o a s s i s t i t o a g l i a c c o r d i d i C a m p D a v i d , a g l i a c c o r d i d i A b r a m o , s e g u a r d i a m o i l c o r s o d e l l a s t o r i a . I n t u t t o c i ò , l ’ A m e r i c a h a s e m p r e a v u t o u n r u o l o d a p r o t a g o n i s t a " . C o s ì M a u r i z i o G a s p a r r i , p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , a L ’ A r i a c h e T i r a s u L a 7 . " P e r q u a n t o r i g u a r d a l a q u e s t i o n e p a l e s t i n e s e - p r o s e g u e - l o s t e s s o c o n d u t t o r e P a r e n z o , i n u n s u o l i b r o , h a p a r l a t o d i ‘ d u e p o p o l i e d u e d e m o c r a z i e ’ . N o n è q u i n d i u n a q u e s t i o n e d i n e g a r e l ’ e s i s t e n z a d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e : n e s s u n o l o m e t t e i n d u b b i o , n é i l l o r o d i r i t t o a d a v e r e u n o S t a t o , c o m e d e t t o a n c h e d a l l ’ O n u d a d e c e n n i . I l p u n t o , p e r ò , n o n è s o l o ‘ d u e p o p o l i , d u e S t a t i ’ . L a d o m a n d a v e r a è : q u a l e S t a t o ? I s r a e l e , p i a c c i a o n o , h a v o t a t o d e c i n e d i v o l t e n e i s u o i 7 7 a n n i d i s t o r i a . A n c h e o g g i s i t e n g o n o m a n i f e s t a z i o n i , s i a a f a v o r e s i a c o n t r o i l g o v e r n o N e t a n y a h u . I s r a e l e h a u n a v i t a d e m o c r a t i c a . L a r e a l t à p a l e s t i n e s e , i n v e c e , n o " . " C a p i s c o c h e c o s t r u i r e u n a d e m o c r a z i a t r a l e m a c e r i e n o n s i a s e m p l i c e . M a d o b b i a m o l a v o r a r e p e r l ’ e s t r o m i s s i o n e t o t a l e d i H a m a s . S o l o c o s ì l ’ A u t o r i t à p a l e s t i n e s e , c h e h a a v u t o u n p e r c o r s o t r a v a g l i a t o n e g l i u l t i m i d e c e n n i , p o t r à r i t r o v a r e u n a p r o p r i a e s p r e s s i o n e d e m o c r a t i c a . P e r c h é H a m a s , s e m p l i c e m e n t e , n o n p u ò e s s e r e r i c o n o s c i u t o " , c o n c l u d e .