R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l p e r i c o l o p e r l a d e m o c r a z i a s o n o l e m a n i f e s t a z i o n i c h e i n d i c e L a n d i n i , p e r c h é q u a n d o h a i n d e t t o l ' u l t i m a n o n e r a n o a d e r e n t i a l l a s u a o r g a n i z z a z i o n e m a e r a n o p r e s e n t i q u e l l i d e i c e n t r i s o c i a l i c h e h a n n o m e s s o a f e r r o e f u o c o i l q u a r t i e r e E s q u i l i n o , c h e h a n n o f e r i t o p o l i z i o t t i e c a r a b i n i e r i . L a n d i n i f a r e b b e b e n e a p r e n d e r e p a r t e d e l l e r i s o r s e i m m e n s e d e l s u o s i n d a c a t o p e r s o l i d a r i z z a r e c o n g e s t i c o n c r e t i c o n q u e i p o l i z i o t t i e c a r a b i n i e r i f e r i t i . N o n s a r a n n o s u o i i s c r i t t i , m a v a n n o a l l e s u e m a n i f e s t a z i o n i " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o M a u r i z i o G a s p a r r i , a m a r g i n e d i u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a M o n t e c i t o r i o p e r a n n u n c i a r e n u o v i i n g r e s s i n e l p a r t i t o . " Q u a n d o n o i f a c c i a m o l e m a n i f e s t a z i o n i - p r o s e g u e - l a g e n t e c h e v a v i a n o n f e r i s c e c a r a b i n i e r i e p o l i z i o t t i . Q u a n d o v a n n o a l l e m a n i f e s t a z i o n i d i S c h l e i n , B o n e l l i , F r a t o i a n n i , C o n t e e L a n d i n i , a l c u n e f r a n g e e s t r a n e e a l o r o , m a p r e s e n t i c o n l o r o , f a n n o v i o l e n z a . I l p e r i c o l o p e r l a d e m o c r a z i a è l ' e s t r e n i s m o d e i c e n t r i s o c i a l i , è l a p r e s e n z a d i a l c u n i p r o - p a l , H a n n o u n , c h e h o d e n u n c i a t o a n c h e i n P a r l a m e n t o , è l a p r e s e n z a d i a l c u n i a n t i s e m i t i , è l a d e g e n e r a z i o n e v i o l e n t a d i a l c u n e m a n i f e s t a z i o n i d e l l a s i n i s t r a . N o n o s t a n t e q u e s t o , l a d e m o c r a z i a è s a l d a e s o l i d a , p e r c h é p e r f o r t u n a n o n g o v e r n a n o L a n d i n i e q u e l l i c h e v a n n o a l l e s u e m a n i f e s t a z i o n i " . " I o s p e r o c h e l a m a g i s t r a t u r a i n v e c e d i e s s e r e i n e r t e d i a s e g u i t o a l l e d e n u n c e d e l l a p o l i z i a e d e i c a r a b i n i e r i c h e i n d a g a n o , m a l a m a g i s t r a t u r a s i o c c u p a d i f a r e c o m i z i i n I t a l i a i n v e c e d i f a r e a r r e s t i " . " Q u e s t o è u n p a e s e l i b e r o , m a n o n p e r g l i a m i c i d e i t e r r o r i s t i " . " O g g i c i s a r a n n o i n p i a z z a , i n s i e m e a p e r s o n e i n b u o n a f e d e , p e r s o n e d a i p r o f i l i i n q u i e t a n t i . Q u i n d i l ' a t t a c c o a l l a d e m o c r a z i a v i e n e d a l l a s i n i s t r a i n t u t t e l e s u e p r o p a g g i n e . G l i a m i c i d i H a m a s , g l i a m i c i d i L a n d i n i , g l i a m i c i d e l l a S c h l e i n " , c o n c l u d e .