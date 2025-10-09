R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S t o p r e p a r a n d o u n a d e n u n c i a n e i c o n f r o n t i d e i t e p p i s t i d e i c e n t r i s o c i a l i c h e i e r i h a n n o i n s c e n a t o u n a m a n i f e s t a z i o n e d u r a n t e l a q u a l e , p r e s s o l a s e d e d e l m i o m o v i m e n t o p o l i t i c o F o r z a I t a l i a , h a n n o r i v o l t o i n s u l t i e m i n a c c e n e i m i e i c o n f r o n t i . L a r a g i o n e d i q u e s t a i n s e n s a t a i n i z i a t i v a è i l m i o i m p e g n o p e r c o m b a t t e r e l ' a n t i s e m i t i s m o e p e r v o l e r e n o r m e s e m p r e p i ù s e v e r e n e i c o n f r o n t i d i c h i a l i m e n t a l ' o d i o r a z z i a l e e i n p a r t i c o l a r e l ' a n t i s e m i t i s m o . S o n o o r g o g l i o s o d i a v e r e a v a n z a t o p r o p o s t e i n q u e s t a d i r e z i o n e , c h e n o n e s c l u d o n o a f f a t t o i l m i o i m p e g n o c o n t r o g l i e c c i d i i n c o r s o a G a z a . Q u e s t e m i n a c c e d i m o s t r a n o c h e l a t o l l e r a n z a n e i c o n f r o n t i d e i v i o l e n t i c h e s t a n n o m e t t e n d o a f e r r o e f u o c o l e c i t t à l i i n c o r a g g i a n o n e l l ' a g i r e i n m a n i e r a d i s s e n n a t a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i . " L e l o r o m i n a c c e e l e l o r o m a n i f e s t a z i o n i n o n m i i n t i m i d i s c o n o a f f a t t o . V e n g a n o p u r e a c e r c a r m i d o v e v o g l i o n o p e r c h é l a m i a v i t a p u b b l i c a m i p o r t a i n d e c i n e d i p o s t i o g n i g i o r n o a c o n t a t t o c o n l a g e n t e . L e s i n i s t r e c h e a n c h e n e l P a r l a m e n t o e a l t r o v e a l i m e n t a n o o d i o e v i o l e n z a g e n e r a n o q u e s t i t e p p i s t i c h e m i n a c c i a n o p e r s o n e c o m e m e i m p e g n a t e c o n t r o l ' o d i o , c o n t r o l ' a n t i s e m i t i s m o , c o n t r o l a v i o l e n z a c h e è f i g l i a d e l l e p e r s o n e c h e d i f e n d o n o H a m a s , o t t e n g o n o c i t t a d i n a n z e o n o r a r i e c o n c e s s e d a s i n d a c i i r r e s p o n s a b i l i q u a n t o e p i ù d i l o r o . N e l l a d e n u n c i a c h e s t o p r e p a r a n d o a l l ' A u t o r i t à g i u d i z i a r i a e a l l e f o r z e d i p o l i z i a o v v i a m e n t e c i t e r ò a n c h e t u t t i i s i n d a c i e t u t t i i p e r s o n a g g i c h e q u e s t e p e r s o n e c i t a n o e c h e s o n o a l i m e n t a t o r i d e l l e v i o l e n z e e d e l l e m i n a c c e c h e s t o s u b e n d o " , c o n c l u d e .