R o m a , 2 6 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l a d e l l a c o s i d d e t t a F l o t i l l a è u n ' i n i z i a t i v a p o l i t i c a p e r c h é s u l p i a n o d e g l i a i u t i p o c o r i s o l v e p e r l a m a r t o r i a t a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e . I l g o v e r n o i t a l i a n o c o n u n i m p e g n o i n t e n s o d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i T a j a n i s i è i m p e g n a t o p e r c o n s e n t i r e l a c o n s e g n a d i q u e s t i a i u t i t r a m i t e l e a u t o r i t à e c c l e s i a s t i c h e i n g r a d o d i r e g o l a r l i v e r s o G a z a . L ' i n i z i a t i v a d i T a j a n i è s t a t a a t t e n t a e p u n t u a l e , a n c h e s u p e r a n d o i t o n i p o l e m i c i d e i p r o m o t o r i d i q u e s t a i n i z i a t i v a e l ' e c c e s s o d i r i s c h i c h e h a n n o d o v u t o a f f r o n t a r e . Q u a l c u n o h a c r i t i c a t o l o s t e s s o i l g o v e r n o , c h e i n v e c e s i è d i m o s t r a t o f i n t r o p p o g e n e r o s o a n c h e s p o s t a n d o n a v i m i l i t a r i c o n c o s t i n o t e v o l i p e r l e c a s s e p u b b l i c h e , c h e p o t e v a n o e s s e r e c o n v e r t i t i i n a i u t i p a l e s t i n e s i m a c h e , i n v e c e , s o n o s t a t i g e n e r a t i d a q u e s t a i n i z i a t i v a o s t i n a t a d e l l a c o s i d d e t t a F l o t i l l a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i . " O r a c ' è u n a p p e l l o d e l c a p o d e l l o S t a t o c h e v a n e l l a e s a t t a d i r e z i o n e i n d i c a t a d a l g o v e r n o i t a l i a n o e i p o t i z z a t a d a l l ' a u t o r i t à e c c l e s i a s t i c h e e d a l m i n i s t r o d e g l i e s t e r i T a j a n i . C ' è d a s p e r a r e c h e i p o l i t i c i c h e s o s t e n g o n o q u e s t a i n i z i a t i v a a c c o l g a n o l e p a r o l e d i M a t t a r e l l a , n o n a v e n d o v o l u t o a c c o g l i e r e q u e l l e d e l g o v e r n o , c h e v a n n o n e l l a s t e s s a i d e n t i c a d i r e z i o n e c h e i l Q u i r i n a l e i n d i c a . M a t t a r e l l a c o m e i l g o v e r n o d i c e c o s e s e n s a t e p e r c o n i u g a r e l a p o l i t i c a d e g l i a i u t i c o n l a s i c u r e z z a d e l l e p e r s o n e . D e l r e s t o i l G o v e r n o i t a l i a n o d a t e m p o p r a t i c a u n i n t e r v e n t o u m a n i t a r i o s e r i o , p o r t a n d o v i v e r i e a i u t i a G a z a e a c c o g l i e n d o s o p r a t t u t t o b a m b i n i p a l e s t i n e s i i n I t a l i a , c o m e p i ù v o l t e h a f a t t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i T a j a n i . I n s o m m a , c ' è c h i a i u t a s u l s e r i o e c h i d e v e f a r e d e l l e p u r l e g i t t i m e i n i z i a t i v e p o l i t i c o - p r o p a g a n d i s t i c h e . P e r f a r e q u e l l o c h e h a d e t t o i l g o v e r n o i e r i s p e r i a m o c h e a s c o l t i n o q u e l l o c h e d i c e i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a o g g i , c o n g r a n d e p a z i e n z a e c o n q u e l l a s a g g e z z a c h e i l g o v e r n o c o m e i l Q u i r i n a l e h a n n o d i m o s t r a t o e c h e a l t r i s p e r i a m o p o s s a n o p r a t i c a r e a n c h e s e f u o r i t e m p o " , c o n c l u d e .