R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ V e r g o g n o s a a g g r e s s i o n e a G i u l i a S o r r e n t i n o , c o r a g g i o s a g i o r n a l i s t a d e ' I l G i o r n a l e ' , c h e s t a v a s e g u e n d o l a c o n s u e t a m a n i f e s t a z i o n e f o n d a m e n t a l i s t a p r o - P a l , c h e s i t i e n e q u a s i t u t t i i s a b a t i a M i l a n o . L a S o r r e n t i n o è s t a t a f a t t a o g g e t t o d i i n s u l t i e m i n a c c e i n a c c e t t a b i l i . S i a m o c e r t i c h e t u t t o i l m o n d o d e l l a s t a m p a , e n o n s o l o , d e n u n c i l a v i o l e n z a f a t t a n e i c o n f r o n t i d e l l a g i o r n a l i s t a e c h e s o s t e r r à i l s u o d i r i t t o a r a c c o n t a r e l a v e r i t à d e l l ’ o r r o r e f o n d a m e n t a l i s t a c h e m i n a c c i a l a l i b e r t à e l a d e m o c r a z i a n e l n o s t r o P a e s e ” . L o d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F i , M a u r i z i o G a s p a r r i .