R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A t t u a l m e n t e s o n o q u e l l i d i H a m a s c h e a m m a z z a n o i p a l e s t i n e s i a G a z a , p e r c h é g l i i s r a e l i a n i s i s o n o r i t i r a t i e q u e l l i d i H a m a s s t a n n o i n g i r o a d a m m a z z a r e d e i p a l e s t i n e s i . L o v e d i a m o a n c h e n e l t e l e g i o r n a l e . Q u i n d i a l c u n i u s a n o i l p r e t e s t o d e l l e m a n i f e s t a z i o n i p e r a l t r e o p e r a z i o n i . L a p a c e l a v o g l i a m o t u t t i , p e r ò n o n v e d o n e s s u n o i n s o r g e r e a s i n i s t r a p e r l e u c c i s i o n i d i p a l e s t i n e s i d a p a r t e d i p a l e s t i n e s i " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o M a u r i z i o G a s p a r r i , a m a r g i n e d i u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a M o n t e c i t o r i o p e r a n n u n c i a r e n u o v i i n g r e s s i n e l p a r t i t o .