R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a s t o r i a h a b u s s a t o a l l a p o r t a i n m o d o i n a s p e t t a t o e d è u n g r a n d e s u c c e s s o d e l l a d i p l o m a z i a a m e r i c a n a , d e l l a p o l i t i c a e d e g l i S t a t i , c o m e l ' I t a l i a e i l g o v e r n o i t a l i a n o c h e h a n n o l a v o r a t o c o n c r e t a m e n t e a l i v e l l o d i p l o m a t i c o . S o n o p a s s a t i a n c h e p e r P a l a z z o C h i g i i r a p p o r t i c u r a t i d a l p r e s i d e n t e M e l o n i , c o n l e v a r i e p a r t i , c o m e E r d o g a n e i l p r i n c i p e d e l Q a t a r . P e r q u e s t o d o b b i a m o r i t e n e r l o u n o s t r a o r d i n a r i o s u c c e s s o c h e d i m o s t r a c o m e i l n e g o z i a r e e i l m a n t e n e r e l e r e l a z i o n i d i p l o m a t i c h e c o n t u t t e l e p a r t i i n c a m p o , s i a n o l e c o s e c h e p o r t a n o i r i s u l t a t i " . C o s ì l a v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a E l i s a b e t t a G a r d i n i , a d A g o r à s u R a i 3 . " E p e r f o r t u n a n o n è s t a t o a s c o l t a t o c h i c i v o l e v a s p i n g e r e a c o n s i d e r a r e I s r a e l e c o m e u n n e m i c o , a r r i v a n d o a s u g g e r i r e d i r i t i r a r e l ' a m b a s c i a t o r e i s r a e l i a n o o a d d i r i t t u r a a d e n u n c i a r e G i o r g i a M e l o n i , e i m i n i s t r i C r o s e t t o e T a j a n i , a d e s s e r e c o m p l i c i d i g e n o c i d i o . T u t t a q u e s t a n a r r a z i o n e è s t a t a s m e n t i t a c l a m o r o s a m e n t e p e r c h é q u e s t o c h e h a p o r t a t o a l l a t r e g u a è l ' u n i c o m o d o v i n c e n t e d i l a v o r a r e " , c o n c l u d e .