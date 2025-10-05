R o m a , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i o e s p r i m e r e l a m i a p i e n a s o l i d a r i e t à a l l a g i o r n a l i s t a d e l l ’ A d n k r o n o s m i n a c c i a t a i e r i d u r a n t e l a m a n i f e s t a z i o n e p e r G a z a a R o m a . È u n f a t t o i n a c c e t t a b i l e , c h e c o l p i s c e n o n s o l o u n a l a v o r a t r i c e m a u n o d e i p i l a s t r i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a : l a l i b e r t à d i s t a m p a ” . C o s ì d i c h i a r a M a r c o F u r f a r o , d e p u t a t o e m e m b r o d e l l a s e g r e t e r i a P d . “ L e m a n i f e s t a z i o n i p a c i f i c h e , c o m e q u e l l a s p l e n d i d a d i i e r i , n o n h a n n o n u l l a a c h e v e d e r e c o n i v i o l e n t i . L a l i b e r t à d i i n f o r m a z i o n e è s a c r a e n o n d e v e e s s e r e m a i s o t t o m i n a c c i a ” .