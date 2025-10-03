R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o a l f i a n c o d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a , o c c o r r e f e r m a r e i l g e n o c i d i o a G a z a . S i a m o d i f r o n t e a u n e n o r m e v e r g o g n a u n d i s a s t r o , u n o r r o r e p l a n e t a r i o d i c u i s o n o c o m p l i c i t u t t i c o l o r o c h e h a n n o o m e s s o d i f a r e i l l o r o d o v e r e , c i o è d i i n t e r v e n i r e " . C o s ì N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s d a l c o r t e o i n c o r s o a R o m a . " E d è q u e l l o c h e s t a n n o f a c e n d o c o m u n q u e q u e s t e m a n i f e s t a z i o n i , q u e s t a e n o r m e e t r a s v e r s a l e m o b i l i t a z i o n e . U n a m o b i l i t a z i o n e c h e r e s t i t u i s c e u n p o c o d i o n o r e a q u e s t o p a e s e , l ' o n o r e c h e è s t a t o i n v e c e b u t t a t o n e l f a n g o d a l l ’ i g n a v i a , d a l l a c o m p l i c i t à e d a l l ' i p o c r i s i a d e l n o s t r o g o v e r n o " , c o n c l u d e .