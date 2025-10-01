R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t e o r e d a l l e p a r t i d e l g o v e r n o c o n M e l o n i e d a l l a m a g g i o r a n z a d i d e s t r a t u t t i c h i e d o n o a l l a F l o t i l l a d i f e r m a r s i p e r g a r a n t i r e l ’ i n c o l u m i t à d i c h i è a b o r d o e d i a v e r e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à . È d a v v e r o s i n g o l a r e c h e d a n e s s u n o d i l o r o v e n g a l a r i c h i e s t a a d I s r a e l e d i f e r m a r s i . Q u e s t a i n v e c e d o v r e b b e e s s e r e l a l i n e a d i u n g o v e r n o c h e s i r i s p e t t i " . C o s ì N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s p a r l a n d o c o n i c r o n i s t i d a v a n t i a M o n t e c i t o r i o . " Q u e l l e i m b a r c a z i o n i - p r o s e g u e - s o n o i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i , s i a m o d i f r o n t e a d a t t i d i p i r a t e r i a i n t e r n a z i o n a l e e d i t e r r o r i s m o i n t e r n a z i o n a l e d a p a r t e d e l g o v e r n o d i N e t a n y a h u . Q u e l l o c h e s t a f a c e n d o l a F l o t i l l a s e m p l i c e m e n t e r i s p o n d e a l l e r e g o l e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . P e r c h é q u e l l o c h e s t a n n o f a c e n d o g l i a t t i v i s t i p a c i f i s t i è p e r f e t t a m e n t e l e g i t t i m o e l e g a l e " . " M i a s p e t t e r e i a l l o r a d a l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o i t a l i a n o , i n v e c e d i d i c h i a r a z i o n i i n d e c e n t i , c h e s i r i v o l g e s s e c o n d u r e z z a e c h i a r e z z a a l g o v e r n o d i T e l A v i v c h e s i c o m p o r t a d a t e r r o r i s t a " , c o n c l u d e .