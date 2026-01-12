R o m a . 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - N i c o l a F r a t o i a n n i s a r à d o m a n i e m e r c o l e d i a B r u x e l l e s p e r u n a s e r i e d i i n i z i a t i v e p u b b l i c h e e d i n c o n t r i a B r u x e l l e s . D o m a n i p a r t e c i p e r à i n s i e m e a g l i a l t r i l e a d e r d e l l a s i n i s t r a e u r o p e a e a F r a n c e s c a A l b a n e s e a d u n e v e n t o p r o m o s s o d a E u r o p e a n L e f t A l l i a n c e , d u r a n t e i l q u a l e c i s a r à u n i m p o r t a n t e a n n u n c i o p e r c h é n o n p o s s i a m o e n o n d o b b i a m o d i m e n t i c a r c i d i p a r l a r e d e l d r a m m a c h e v i v o n o l e p o p o l a z i o n i p a l e s t i n e s i , a G a z a e i n C i s g i o r d a n i a . A l l e o r e 1 9 , p r e s s o l ’ E s p a c e B u e n V i v i r ( P l a c e F e r n a n d C o c q 2 3 ) , i l l e a d e r d i S I p a r t e c i p e r à a d u n i n c o n t r o o r g a n i z z a t o d a S i n i s t r a I t a l i a n a d e l B e l g i o i n o c c a s i o n e d e l l a n c i o d e l t e s s e r a m e n t o 2 0 2 6 a l p a r t i t o . S a r a n n o p r e s e n t i M i m m o L u c a n o e I l a r i a S a l i s .