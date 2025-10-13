M i l a n o , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i M i l a n o L u c a M i l a n i h a c o n d a n n a t o a u n a n n o e s e i m e s i , o l t r e a l p a g a m e n t o d e l l e s p e s e l e g a l i , l a s c r i t t r i c e C e c i l i a P a r o d i p e r " p r o p a g a n d a e l ' i s t i g a z i o n e a d e l i n q u e r e p e r m o t i v i d i d i s c r i m i n a z i o n e r a z z i a l e , e t n i c a o r e l i g i o s a " e p e r d i f f a m a z i o n e a g g r a v a t a n e i c o n f r o n t i d e l l a s e n a t r i c e L i l i a n a S e g r e . L a d e n u n c i a e r a n a t a i n s e g u i t o a u n v i d e o d o v e l ' i n d a g a t a a v e v a p r o n u n c i a t o f r a s i a n t i s e m i t e c o n t r o l a d o n n a d e p o r t a t a a d A u s c h w i t z e c o n t r o I s r a e l e c o m e " I o o d i o t u t t i g l i e b r e i , o d i o t u t t i , t u t t i , g l i i s r a e l i a n i d a l p r i m o a l l ' u l t i m o " . I l g i u d i c e h a d i s p o s t o l a s o s p e n s i o n e c o n d i z i o n a l e d e l l a p e n a , s u b o r d i n a t a a l l a p u b b l i c a z i o n e d e l l a s e n t e n z a d i c o n d a n n a , p e r l a d u r a t a d i t r e n t a g i o r n i , s u l s i t o d e l M i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a . I n o l t r e h a c o n d a n n a t o l a s c r i t t r i c e a l r i s a r c i m e n t o i n f a v o r e d e l l e p a r t i c i v i l i ( d a s t a b i l i r e d a v a n t i a l g i u d i c e c i v i l e ) e u n a p r o v v i s i o n a l e i m m e d i a t a m e n t e e s e c u t i v a d i 1 0 . 0 0 0 e u r o i n f a v o r e d e l l a p a r t e c i v i l e S e g r e L i l i a n a d i f e s a d a l l ' a v v o c a t o V i n c e n z o S a p o n a r a , d i 5 m i l a e u r o p e r l ' a s s o c i a z i o n e ' T h e I n t e r n a t i o n a l J e w i s h L a w y e r s a n d J u r i s t s ' , d i 5 0 0 e u r o i n f a v o r e d i M e i r L i n z e n e d i 5 m i l a e u r o p e r l ' U n i o n e d e l l e C o m u n i t à e b r a i c h e i t a l i a n e . I n d i c a t o i n g i o r n i 4 0 i l t e r m i n e p e r i l d e p o s i t o d e l l a m o t i v a z i o n e .