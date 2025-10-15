G a z a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S e c o n d o f o n t i p a l e s t i n e s i , M a r w a n B a r g h o u t i h a r i p o r t a t o l a f r a t t u r a d i q u a t t r o c o s t o l e d o p o e s s e r e s t a t o p i c c h i a t o d a l l e g u a r d i e c a r c e r a r i e i s r a e l i a n e i l m e s e s c o r s o . S e c o n d o u n a d i c h i a r a z i o n e d e l l ' U f f i c i o p e r i p r i g i o n i e r i l e g a t o a d H a m a s , l ' e x l e a d e r d i F a t a h s a r e b b e s t a t o p i c c h i a t o a m e t à s e t t e m b r e d u r a n t e i l t r a s f e r i m e n t o d a l c e n t r o d i d e t e n z i o n e d i R a m o n a q u e l l o d i M e g i d d o . I t a m a r B e n G v i r , c h e s o v r i n t e n d e a l s e r v i z i o c a r c e r a r i o i s r a e l i a n o i n q u a l i t à d i m i n i s t r o d e l l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e , n e g a l e a c c u s e m a a l l o s t e s s o t e m p o a f f e r m a d i e s s e r e " o r g o g l i o s o c h e l e c o n d i z i o n i d i B a r g h o u t i s i a n o c a m b i a t e d r a s t i c a m e n t e " d u r a n t e i l s u o m a n d a t o . " L ' a s s a s s i n o B a r g h o u t i s a c h e o g g i i t e r r o r i s t i c o m e l u i v e n g o n o t r a t t a t i c o n f e r m e z z a , e d è p e r q u e s t o c h e i n v e n t a f a k e n e w s n e l t e n t a t i v o d i r i s v e g l i a r e i s u o i r i p u g n a n t i c o m p a g n i t e r r o r i s t i c h e l o h a n n o a b b a n d o n a t o " , h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o d i e s t r e m a d e s t r a i n u n a d i c h i a r a z i o n e . B a r g h o u t i , c o n s i d e r a t o d a m o l t i p a l e s t i n e s i u n p o t e n z i a l e s u c c e s s o r e d e l p r e s i d e n t e d e l l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e M a h m o u d A b b a s , è i n c a r c e r e d a l 2 0 0 2 . S t a s c o n t a n d o c i n q u e e r g a s t o l i c u m u l a t i v i p i ù 4 0 a n n i d i c a r c e r e p e r a v e r c o n t r i b u i t o a p i a n i f i c a r e a t t a c c h i d u r a n t e l a S e c o n d a I n t i f a d a i n c u i m o r i r o n o c i n q u e c i v i l i . B a r g h o u t i h a n e g a t o l e a c c u s e a s u o c a r i c o e h a a n c h e r e s p i n t o l a g i u r i s d i z i o n e d e l t r i b u n a l e i s r a e l i a n o d i p r o c e s s a r l o i n q u a n t o m e m b r o d e l p a r l a m e n t o d e l l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e . I n e g o z i a t o r i d i H a m a s h a n n o f a t t o p r e s s i o n i a f f i n c h é B a r g h o u t i v e n i s s e l i b e r a t o i n u n r e c e n t e s c a m b i o d i o s t a g g i - p r i g i o n i e r i , i n c u i i l g r u p p o t e r r o r i s t i c o h a c o n s e g n a t o i r e s t a n t i 2 0 o s t a g g i v i v e n t i i n c a m b i o d i 1 . 9 6 8 d e t e n u t i p a l e s t i n e s i , m a a l l a f i n e n o n s o n o r i u s c i t i a o t t e n e r e i l s u o r i l a s c i o .