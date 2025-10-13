R o m a , 1 3 o t t ( A d n k r o n o s ) - " I l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i i n M e d i o O r i e n t e f a i n t r a v e d e r e l a f i n e d i u n p e r i o d o b u i o . S o n o f e l i c e p e r l e f a m i g l i e c h e p o s s o n o f i n a l m e n t e r i a b b r a c c i a r e i l o r o c a r i d o p o a n n i d i a n g o s c i a . L ’ a u s p i c i o è c h e q u e s t o p a s s o a p r a l a s t r a d a a u n a p a c e d u r a t u r a e c o n s e n t a d i l a v o r a r e q u a n t o p r i m a a l l a r i c o s t r u z i o n e e a u n f u t u r o d i s t a b i l i t à " . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , L o r e n z o F o n t a n a .