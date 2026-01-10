R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - E s p r i m o l a m i a p i e n a s o l i d a r i e t à a l l a g i o r n a l i s t a G i u l i a S o r r e n t i n o , b e r s a g l i o d i g r a v i i n s u l t i e i n t i m i d a z i o n i d a p a r t e d i a l c u n i p a r t e c i p a n t i a l c o r t e o d i M i l a n o . C o n d a n n o c o n f e r m e z z a s i m i l i a t t a c c h i e l e p a r o l e d i o d i o p r o n u n c i a t e . L a l i b e r t à d i s t a m p a è u n p r i n c i p i o i r r i n u n c i a b i l e d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a e d e v e e s s e r e s e m p r e t u t e l a t a . A l l a r e d a z i o n e d e ' I l G i o r n a l e ' v a l a m i a v i c i n a n z a " . C o s ì i l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a .