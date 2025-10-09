R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a n o t i z i a d i u n a p r i m a i n t e s a i n M e d i o O r i e n t e è u n s e g n a l e i n c o r a g g i a n t e . I l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i e l a t r e g u a r a p p r e s e n t a n o u n a s p e r a n z a p e r l e p o p o l a z i o n i c i v i l i e p e r l ’ i n t e r a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e . U n r i n g r a z i a m e n t o s e n t i t o v a a i m e d i a t o r i d e l l ' a c c o r d o . O r a c h e i l p e r c o r s o è a v v i a t o , m i a u g u r o c h e s i p r o c e d a c o n d e c i s i o n e v e r s o l a p a c e d u r a t u r a , l a s t a b i l i t à , l a s i c u r e z z a e l a r i c o s t r u z i o n e " . C o s ì i l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , L o r e n z o F o n t a n a .