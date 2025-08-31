M a d r i d , 3 1 , a g o . ( A d n k r o n o s ) - U n a f l o t t i g l i a c o n a b o r d o a i u t i u m a n i t a r i e a t t i v i s t i , t r a c u i l a s v e d e s e G r e t a T h u n b e r g , p a r t i r à o g g i d a B a r c e l l o n a p e r c e r c a r e d i " r o m p e r e l ' a s s e d i o i l l e g a l e d i G a z a " . L o h a r e s o n o t o G l o b a l S u m u d F l o t i l l a , p r e c i s a n d o c h e l e n a v i s a l p e r a n n o d a l l a c i t t à p o r t u a l e s p a g n o l a p e r " a p r i r e u n c o r r i d o i o u m a n i t a r i o e p o r r e f i n e a l g e n o c i d i o i n c o r s o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e " . L ' o r g a n i z z a z i o n e n o n s p e c i f i c a t o q u a n t e n a v i s a l p e r a n n o , n é l ' o r a r i o e s a t t o d e l l a p a r t e n z a e s i p r e v e d e c h e l a f l o t t i g l i a a r r i v e r à n e l l ' e n c l a v e c o s t i e r a d e v a s t a t a d a l l a g u e r r a a m e t à s e t t e m b r e . " Q u e s t a s a r à l a p i ù g r a n d e m i s s i o n e d i s o l i d a r i e t à d e l l a s t o r i a , c o n p i ù p e r s o n e e p i ù i m b a r c a z i o n i d i t u t t i i t e n t a t i v i p r e c e d e n t i m e s s i i n s i e m e " , h a d i c h i a r a t o l a s c o r s a s e t t i m a n a a i g i o r n a l i s t i a B a r c e l l o n a l ' a t t i v i s t a b r a s i l i a n o T h i a g o Á v i l a . G l i o r g a n i z z a t o r i a f f e r m a n o c h e s i p r e v e d e c h e d e c i n e d i a l t r e i m b a r c a z i o n i l a s c e r a n n o i p o r t i t u n i s i n i e d i a l t r i p a e s i d e l M e d i t e r r a n e o i l 4 s e t t e m b r e . G l i a t t i v i s t i o r g a n i z z e r a n n o a n c h e m a n i f e s t a z i o n i s i m u l t a n e e e a l t r e p r o t e s t e i n 4 4 P a e s i " i n s o l i d a r i e t à c o n i l p o p o l o p a l e s t i n e s e " , h a s c r i t t o s u I n s t a g r a m l a T h u n b e r g , c h e f a p a r t e d e l c o m i t a t o d i r e t t i v o d e l l a f l o t t i g l i a . O l t r e a l l a T h u n b e r g , l a f l o t t i g l i a c o m p r e n d e a t t i v i s t i d i d i v e r s i P a e s i , l e g i s l a t o r i e u r o p e i e p e r s o n a g g i p u b b l i c i c o m e l ' e x s i n d a c o d i B a r c e l l o n a A d a C o l a u . " S a p p i a m o c h e s i t r a t t a d i u n a m i s s i o n e l e g a l e s e c o n d o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " , h a d i c h i a r a t o l a s c o r s a s e t t i m a n a a i g i o r n a l i s t i a L i s b o n a l a d e p u t a t a p o r t o g h e s e d i s i n i s t r a M a r i a n a M o r t á g u a , c h e s i u n i r à a l l a m i s s i o n e . I s r a e l e h a g i à b l o c c a t o d u e t e n t a t i v i d a p a r t e d e g l i a t t i v i s t i d i c o n s e g n a r e a i u t i v i a n a v e a G a z a , a g i u g n o e l u g l i o .