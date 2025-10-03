R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " T u t t a l ’ I t a l i a o g g i è i n p i a z z a p e r c h i e d e r e a l n o s t r o g o v e r n o d i f a r e l a s u a p a r t e . P e r c h i e d e r e a l l ’ O c c i d e n t e d i a l z a r e l a v o c e e a g i r e c o n t u t t i g l i s t r u m e n t i d e l l a d i p l o m a z i a p e r f e r m a r e l o s t e r m i n i o d i u n i n t e r o p o p o l o . È n e c e s s a r i o u n e m b a r g o i m m e d i a t o e b l o c c a r e l ’ a z i o n e c r i m i n a l e d e l g o v e r n o N e t a n y a h u " . L o s c r i v e s u i s o c i a l R o b e r t o F i c o , c a n d i d a t o d e l c a m p o l a r g o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a . " E p p u r e i n q u e s t e o r e c h i g o v e r n a l ’ I t a l i a p e n s a s o l o a d a t t a c c a r e i v o l o n t a r i d e l l a F l o t i l l a , c h e h a f a t t o d i t u t t o p e r a p r i r e u n c a n a l e u m a n i t a r i o c o n l a m a r t o r i a t a p o p o l a z i o n e d i G a z a . E a p r e n d e r s e l a c o n c h i s c i o p e r a e m a n i f e s t a . L ’ I t a l i a p e r ò n o n a b b a s s a l a t e s t a . C o n t i n u e r e m o a m a n i f e s t a r e , a f a r s e n t i r e l a n o s t r a v o c e , a f a r e i l p o s s i b i l e p e r s o s t e n e r e i l p o p o l o p a l e s t i n e s e . P e r c h é v o g l i a m o u n a P a l e s t i n a l i b e r a " , c o n c l u d e .