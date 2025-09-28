G e n o v a , 2 8 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " T e n e n d o c o n t o d e l l e d i v e r s e s e n s i b i l i t à d e l l e p e r s o n e e a n c h e p e r e v i t a r e c h e i l F e s t i v a l r i s u l t i i n q u a l c h e m o d o s t r u m e n t a l i z z a t o d a u n d i b a t t i t o c h e i n q u e s t o d r a m m a t i c o m o m e n t o n o n p u ò e s s e r e n é r a z i o n a l e n é s e r e n o , a b b i a m o p r e s o l a d e c i s i o n e d i r i n u n c i a r e p e r q u e s t a e d i z i o n e a l l a s p o n s o r i z z a z i o n e d i L e o n a r d o S . p . A . " . C o s ì i l d i r e t t i v o d e l F e s t i v a l d e l l a S c i e n z a d i G e n o v a i n u n a l e t t e r a i n v i a t a a i d o c e n t i c h e a v e v a n o r a c c o l t o l e f i r m e c o n t r o l a s p o n s o r i z z a z i o n e d i L e o n a r d o S p a a l F e s t i v a l , a c c u s a n d o l ' a z i e n d a d i f o r n i r e a r m a m e n t i a I s r a e l e . D o p o l a n o t a d i L e o n a r d o c h e h a f a t t o s a p e r e d i r i n u n c i a r e a l l a p a r t e c i p a z i o n e a l F e s t i v a l d e l l a S c i e n z a r i c o r d a n d o d i n o n a v e r e a l c u n r u o l o n e l l a f o r n i t u r a d i a r m i , d a l l ' u f f i c i o s t a m p a d e l F e s t i v a l , c o n t a t t a t o d a l l ' A d n k r o n o s , f a n n o s a p e r e c h e l a p o s i z i o n e è q u e l l a d e l l a l e t t e r a g i à i n v i a t a a i d o c e n t i f i r m a t a d a F u l v i a M a n g i l i , d i i r e t t r i c e d e l F e s t i v a l d e l l a S c i e n z a , D o m e n i c o C o v i e l l o , p r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e F e s t i v a l d e l l a S c i e n z a e d a C a r l o F e r d e g h i n i , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o S c i e n t i f i c o d e l F e s t i v a l , n e l l a q u a l e v e n i v a r i p o r t a t a l a p o s i z i o n e d e l l ' A d d i L e o n a r d o R o b e r t o C i n g o l a n i , i l q u a l e p r e c i s a c h e l ' a z i e n d a è s o g g e t t a a l l a l e g g e 1 8 5 s u l l ’ e x p o r t d i a r m a m e n t i e n o n v e n d e a r m i a I s r a e l e d a l l ’ i n i z i o d e l c o n f l i t t o . S e c o n d o q u a n t o p r e c i s a L e o n a r d o , s a r e b b e r o a t t i v i s o l o d u e v e c c h i c o n t r a t t i d i m a n u t e n z i o n e s u m e z z i d a a d d e s t r a m e n t o n o n a r m a t i , s t i p u l a t i o l t r e d i e c i a n n i f a . S i t r a t t e r e b b e e s c l u s i v a m e n t e d e l l a p r e s e n z a d i q u a t t r o m a n u t e n t o r i m e c c a n i c i , s e n z a p o s s i b i l i t à d i i n v i a r e p e z z i d i r i c a m b i o o n u o v e a t t r e z z a t u r e . L ’ a z i e n d a f a i n o l t r e s a p e r e c h e s t a l a v o r a n d o c o n i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i p e r s o s p e n d e r e a n c h e q u e s t i c o n t r a t t i , n o n i n t e r r o m p i b i l i u n i l a t e r a l m e n t e . C i n g o l a n i p r e c i s a c h e L e o n a r d o p o s s i e d e u n a p a r t e c i p a z i o n e i n D r s , s o c i e t à a m e r i c a n a t o t a l m e n t e a u t o n o m a , s u c u i l ’ I t a l i a n o n h a a l c u n a i n f l u e n z a . M o t i v a z i o n i c h e n o n h a n n o p e r ò c a m b i a t o l a p o s i z i o n e d e l F e s t i v a l , c h e c o n c l u d e : " C o n t i a m o c h e i n f u t u r o , i n u n c l i m a m e n o a v v e l e n a t o d a l l ’ a m a r e z z a e d a l l ’ i n d i g n a z i o n e p e r q u a n t o s t a a v v e n e n d o , c i s i a m o d o d i r i p r e n d e r e e a p p r o f o n d i r e q u e s t i t e m i n e l m o d o p i ù a d e g u a t o " .