R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A n c o r a u n a v o l t a , u n g r u p p o m i n o r i t a r i o d i s t u d e n t i i m p o n e l a p r o p r i a i d e o l o g i a n e g l i a t e n e i , c o l p e n d o c h i n o n s i a l l i n e a a l l a n a r r a z i o n e f i l o - p a l e s t i n e s e . D a l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 a s s i s t i a m o a e p i s o d i q u o t i d i a n i d i i n t o l l e r a n z a v e r s o c h i e s p r i m e p o s i z i o n i d i v e r s e . I l s i l e n z i o e g l i a t t e g g i a m e n t i g i u s t i f i c a z i o n i s t i d e l l a s i n i s t r a e d e l l a S c h l e i n i n c a s i a n a l o g h i h a n n o a l i m e n t a t o u n c l i m a d i o d i o e l e g i t t i m a t o l ’ e s t r e m i s m o i d e o l o g i c o . Q u e s t o e p i s o d i o h a f i n a l m e n t e s c o s s o l e o p p o s i z i o n i e a p e r t o l o r o g l i o c c h i s u l l a d e r i v a a n t i s e m i t a c h e a t t r a v e r s a p a r t e d e l m o n d o u n i v e r s i t a r i o . M a s s i m a s o l i d a r i e t à , q u i n d i , a l l ’ e x c o l l e g a E m a n u e l e F i a n o , c o n c u i m i s o n o s p e s s o c o n f r o n t a t o i n A u l a m a c h e s t i m o p e r l a s u a v o c e l i b e r a e c o r a g g i o s a s u I s r a e l e e s u l c o n f l i t t o i n M e d i o O r i e n t e ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e I s t r u z i o n e e U n i v e r s i t à d e l l a C a m e r a F e d e r i c o M o l l i c o n e e F a b i o R o s c a n i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e p r e s i d e n t e d i G i o v e n t ù N a z i o n a l e . “ P r e s e n t e r e m o a l m i n i s t r o B e r n i n i e a l m i n i s t r o V a l d i t a r a u n ’ i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e p e r g a r a n t i r e i l d i r i t t o a l p l u r a l i s m o , p r i n c i p i o o g g i s e r i a m e n t e m e s s o a r i s c h i o n e l l e u n i v e r s i t à e n e l l e s c u o l e o c c u p a t e . U l t i m o c a s o e m b l e m a t i c o è q u e l l o d e l L i c e o P i c c o l o m i n i d i S i e n a , d o v e è s t a t o p r o g r a m m a t o u n s o l i l o q u i o a f a v o r e d e l l a P a l e s t i n a d a p a r t e d e l r e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à p e r S t r a n i e r i , T o m a s o M o n t a n a r i . Q u a n d o s i a f f r o n t a n o t e m i c o m p l e s s i c o m e i l c o n f l i t t o t r a I s r a e l e e P a l e s t i n a , è i n d i s p e n s a b i l e a s s i c u r a r e u n c o n f r o n t o r e a l m e n t e p l u r a l e e r a p p r e s e n t a t i v o d i t u t t e l e p o s i z i o n i ” , c o n c l u d o n o .