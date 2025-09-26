R o m a , 2 6 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " C ’ è u n m o d o d i p a r l a r e a l P a e s e c h e u n i s c e , e u n m o d o c h e d i v i d e . L o a b b i a m o v i s t o a n c o r a u n a v o l t a i n q u e s t i g i o r n i . D a u n l a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a : p o c h e p a r o l e , m i s u r a t e , f e r m e m a r i s p e t t o s e , r i v o l t e a l l a f l o t t i g l i a d i r e t t a v e r s o G a z a . U n a p p e l l o c h e n o n p u n t a i l d i t o , n o n c e r c a i l n e m i c o i n t e r n o , m a i n v i t a a l l a r e s p o n s a b i l i t à e a l l a p r u d e n z a , r i c o r d a n d o c h e l a l i b e r t à d i e s p r i m e r e d i s s e n s o n o n p u ò m a i t r a s f o r m a r s i i n p e r i c o l o p e r l e p e r s o n e . È l a v o c e d i c h i r a p p r e s e n t a t u t t i , e p a r l a p e n s a n d o a l b e n e c o m u n e " . C o s ì i n u n p o s t s o c i a l i l d e p u t a t o d i I t a l i a V i v a D a v i d e F a r a o n e , v i c e p r e s i d e n t e d e l p a r t i t o . " D a l l ’ a l t r o l a t o c ’ è G i o r g i a M e l o n i . C h e n o n s i r i v o l g e a i c i t t a d i n i c o m e p r e m i e r d i t u t t i - p r o s e g u e - m a c o m e c a p o p o p o l o d i p a r t e . N o n u s a i l l i n g u a g g i o d e l l ’ a u t o r e v o l e z z a , m a q u e l l o d e l l a r i s s a : b o l l i n i d ’ i n f a m i a , a c c u s e d i c o m p l i c i t à c o n i l t e r r o r i s m o , c a r i c a t u r e d i c h i n o n l a p e n s a c o m e l e i . M e n t r e i l c a p o d e l l o S t a t o c e r c a d i d i s i n n e s c a r e i l c o n f l i t t o , l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o l o a l i m e n t a . M e n t r e i l Q u i r i n a l e p a r l a l a l i n g u a d e l l ’ u n i t à , P a l a z z o C h i g i s o f f i a s u l f u o c o d e l s o s p e t t o e d e l l a d i v i s i o n e " . " I l p a r a d o s s o è e v i d e n t e : d u e i s t i t u z i o n i d e l l o s t e s s o P a e s e , d u e r e s p o n s a b i l i t à a l t i s s i m e , d u e t o n i c h e n o n p o t r e b b e r o e s s e r e p i ù l o n t a n i . U n o r i c o r d a c h e l ’ I t a l i a h a b i s o g n o d i c o e s i o n e e f i d u c i a r e c i p r o c a . L ’ a l t r a c o n t i n u a a s e m i n a r e d i f f i d e n z a e r a n c o r e , n e l l a s p e r a n z a d i g u a d a g n a r e u n d i v i d e n d o e l e t t o r a l e d a l l a p o l a r i z z a z i o n e . P e r q u e s t o o g g i p i ù c h e m a i s e r v e a s c o l t a r e l e p a r o l e d i M a t t a r e l l a e r a c c o g l i e r e i l s u o i n v i t o a l l a r e s p o n s a b i l i t à e a l l ’ u n i t à " , c o n c l u d e .