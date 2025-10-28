T e l A v i v , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l F o r u m d e l l e f a m i g l i e d e g l i o s t a g g i h a c h i e s t o u n i n c o n t r o u r g e n t e c o n i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u i n m e r i t o a l l e v i o l a z i o n i d e l c e s s a t e i l f u o c o d a p a r t e d i H a m a s . L a r i c h i e s t a è s t a t a i n o l t r a t a d o p o l ' i d e n t i f i c a z i o n e d e i r e s t i d e l l ' o s t a g g i o u c c i s o O f i r T z a r f a t i , i l c u i c o r p o e r a g i à s t a t o p r e c e d e n t e m e n t e r e s t i t u i t o . I l p r e m i e r i n c o n t r e r à i m a s s i m i f u n z i o n a r i d e l l a d i f e s a i s r a e l i a n a p e r " e s a m i n a r e l a r i s p o s t a d i I s r a e l e a l l e v i o l a z i o n i " . " A l l a l u c e d e l l a g r a v e v i o l a z i o n e d e l l ' a c c o r d o d a p a r t e d i H a m a s l a s c o r s a n o t t e e d e l l e s e g n a l a z i o n i d i p r o v e d o c u m e n t a t e c h e d i m o s t r a n o c h e H a m a s h a i n g a n n a t o e f a b b r i c a t o i n f o r m a z i o n i d u r a n t e i l p r o c e s s o d i l o c a l i z z a z i o n e d e g l i o s t a g g i , l e f a m i g l i e c h i e d o n o u n i n c o n t r o u r g e n t e c o n i l P r i m o M i n i s t r o " , s i l e g g e n e l l a d i c h i a r a z i o n e .