R a m a l l a h , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a f a m i g l i a d i M a r w a n B a r g h o u t i h a s c r i t t o a l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p p e r c h i e d e r n e i l r i l a s c i o d a u n a p r i g i o n e i s r a e l i a n a . L o h a r i f e r i t o l a f a m i g l i a s t e s s a a B b c P e r s i a n . " S i g n o r p r e s i d e n t e - h a s c r i t t o - u n v e r o p a r t n e r l a a t t e n d e . Q u a l c u n o c h e p u ò a i u t a r c i a r e a l i z z a r e i l n o s t r o s o g n o c o m u n e d i u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a n e l l a r e g i o n e . C o n t r i b u i s c a a l i b e r a r e M a r w a n B a r g h o u t i p e r l a l i b e r t à d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e e l a p a c e p e r l e g e n e r a z i o n i f u t u r e " . P a r l a n d o a l l a B b c P e r s i a n n e l v i l l a g g i o d i K a b a r , i n C i s g i o r d a n i a , i l c u g i n o d i B a r g h o u t i h a a f f e r m a t o d i e s s e r e " c e r t o a l l ' 8 0 % " c h e i l l e a d e r d i F a t a h s a r à p r e s t o r i l a s c i a t o , n o n o s t a n t e I s r a e l e s i s i a r i f i u t a t o d i i n s e r i r l o n e l l ' e l e n c o d e i p r i g i o n i e r i r i l a s c i a t i i n c a m b i o d e g l i o s t a g g i t e n u t i p r i g i o n i e r i d a H a m a s p e r o l t r e d u e a n n i . " N e s s u n o p u ò u n i r e i p a l e s t i n e s i c o m e l u i " , h a a f f e r m a t o i l f r a t e l l o d i B a r g h o u t i , M o q b e l , c h e l a v o r a i n u n c o n s i g l i o c h e r a p p r e s e n t a l e f a m i g l i e d e i p r i g i o n i e r i p a l e s t i n e s i . M e n t r e B a r g h o u t i è d e t e n u t o p e r i l s u o r u o l o n e l l a f o n d a z i o n e d e l l a B r i g a t a A l - A q s a e p e r g l i a t t a c c h i m o r t a l i c o m m e s s i d a l g r u p p o , s u o f i g l i o s o s t i e n e c h e B a r g h o u t i è i n n o c e n t e . " I n I s r a e l e c i s o n o m i n i s t r i e s t r e m i s t i c h e s o n o c h i a r a m e n t e c o n t r a r i a l l a p a c e e c h e c h i e d o n o a p e r t a m e n t e l a p u l i z i a e t n i c a d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e - h a a f f e r m a t o A r a b B a r g h o u t i - P e n s o c h e c o n s i d e r i n o m i o p a d r e u n a m i n a c c i a p o l i t i c a . N o n l o h a n n o m a i c o n s i d e r a t o u n a m i n a c c i a p e r l a s i c u r e z z a , p e r c h é n o n è m a i s t a t o u n s o l d a t o o u n g e n e r a l e . È s e m p r e s t a t o u n p o l i t i c o , u n p a r l a m e n t a r e e u n m e m b r o d e l C o m i t a t o C e n t r a l e d i F a t a h " . " L ' u n i t à p a l e s t i n e s e p u ò e s s e r e d i g r a n d e a i u t o p e r l a s t a b i l i t à r e g i o n a l e . M i o p a d r e c r e d e n e l l e s o l u z i o n i p o l i t i c h e e h a s o s t e n u t o l a c o e s i s t e n z a e i l p r o c e s s o d i p a c e n e g l i a n n i ' 9 0 " , h a c o n t i n u a t o . " P e n s o c h e q u e s t o p o t r e b b e e s s e r e l ' i n i z i o d i u n n u o v o m o d o d i p e n s a r e a l l a r e g i o n e e a l l a c a u s a p a l e s t i n e s e . S p e r o d a v v e r o c h e u n g i o r n o s a r e m o l i b e r i e i n d i p e n d e n t i , v i v r e m o c o n d i g n i t à e c h e i n o s t r i f i g l i v i v r a n n o i n p a c e " .