T e l A v i v , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L ' o c c u p a z i o n e s u v a s t a s c a l a d i G a z a r i c h i e d e r e b b e r i s o r s e a s t r o n o m i c h e e p r o b a b i l m e n t e " c o n d a n n e r e b b e " i p r i g i o n i e r i i s r a e l i a n i a n c o r a d e t e n u t i n e l l ' e n c l a v e . N e è c o n v i n t o l ' e x c a p o d e l l ' i n t e l l i g e n c e m i l i t a r e i s r a e l i a n a A m o s Y a d l i n , c h e , p a r l a n d o c o n i l q u o t i d i a n o i s r a e l i a n o M a a r i v , h a p r e c i s a t o c h e " s t i a m o p a r l a n d o d i d u e m i l i o n i d i p e r s o n e e d i u n r e g i m e m i l i t a r e ; p e r s o n e d i s p e r a t e c o n c a s e d i s t r u t t e , s e n z a o s p e d a l i n é s c u o l e ” . L a r e s p o n s a b i l i t à p e r l o r o r i c a d r à s u d i n o i . " S e f o s s i o g g i n e l g o v e r n o - h a a g g i u n t o - e s p o r r e i l e i m p l i c a z i o n i d e l l ' o c c u p a z i o n e d i G a z a - A m i o a v v i s o , c o n d a n n e r e b b e g l i o s t a g g i . D o p o 2 2 m e s i , l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o s a c o m e c o n q u i s t a r e l a G a z a i n s u p e r f i c i e , m a n o n s a c o m e c o n q u i s t a r e l a G a z a s o t t e r r a n e a o s a l v a r e g l i o s t a g g i " .