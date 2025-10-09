A n k a r a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e t u r c o R e c e p T a y y i p E r d o g a n h a e s p r e s s o s o d d i s f a z i o n e p e r l ' a c c o r d o r a g g i u n t o t r a I s r a e l e e H a m a s s u l l a p r i m a f a s e d e l c e s s a t e i l f u o c o a G a z a e h a r i n g r a z i a t o D o n a l d T r u m p p e r g l i s f o r z i p r o f u s i p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a . " S o n o m o l t o l i e t o c h e i c o l l o q u i t r a H a m a s e I s r a e l e a b b i a n o p o r t a t o a u n c e s s a t e i l f u o c o a G a z a . R i n g r a z i o i n p a r t i c o l a r m o d o i l P r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i , T r u m p , c h e h a d i m o s t r a t o l a n e c e s s a r i a v o l o n t à p o l i t i c a p e r i n c o r a g g i a r e i l g o v e r n o i s r a e l i a n o a r a g g i u n g e r e i l c e s s a t e i l f u o c o " , h a d i c h i a r a t o E r d o g a n s u X .