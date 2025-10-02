R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i n i z i a t i v a p o l i t i c a p r o p o s t a d a B l a i r , r a c c o l t a d a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e U s a , d e v e v e d e r c i u n i t i n e l c h i e d e r e a l g o v e r n o i t a l i a n o n e l s o s t e n e r l a i n s i e m e a t u t t i g l i a l t r i p a e s i ” . C o s ì M a u r o D e l B a r b a , d e p u t a t o d i I t a l i a V i v a , n e l c o r s o d e l l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o s u l l e r i s o l u z i o n i s u l c o n f l i t t o i s r a e l o - p a l e s t i n e s e . " N o i s i a m o c r i t i c i c o n i l g o v e r n o U s a - p r o s e g u e - m a l a p r o p o s t a f a t t a p r o p r i a d i T r u m p è l ’ u n i c a c h e p u ò r i d a r e l a s p e r a n z a d e l l a p a c e , b i s o g n a a v e r e i l c o r a g g i o d i u s a r e q u e s t a p a r o l a : ‘ p a c e ’ , ‘ s h a l o m ’ , ‘ s a l a m ’ . Q u e s t a p r o p o s t a d e v e e s s e r e s o s p i n t a a n c h e d a l g o v e r n o i t a l i a n o , i n s i e m e a i g o v e r n i e u r o p e i e a i p a e s i a r a b i . S i a m o d a v a n t i a u n c r o c e v i a d e l l a s t o r i a e p e r s c e g l i e r e l a s t r a d a g i u s t a , p o l i t i c a e u m a n i t à d e v o n o t e n e r s i p e r m a n o " . " R i c o n o s c e r e d u e p o p o l i e d u e s t a t i s i g n i f i c a a l l o r a r i c o n o s c e r e l e s o f f e r e n z e d i e n t r a m b i . P e r f a r l o n o n s e r v o n o i l c i n i s m o o i l g i o c o d e l l e p a r t i m a u n a s o r t a d i ‘ s u p e r u m a n i t à ’ c h e r i c o n o s c a g l i i n n o c e n t i d i e n t r a m b i i p o p o l i , m e t t a s u l l o s t e s s o p i a n o i l p i a n t o d i H i n d R a j a b c o n q u e l l o d e i b a m b i n i t r u c i d a t i i l 7 o t t o b r e . S o l o c o s ì p o t r e m o t r a d u r r e i n r e a l t à i c o n t e n u t i d i u n a c c o r d o c h e , p e r q u a n t o p i e n o d i d i f f i c o l t à e i n c o g n i t e , h a c o m e t r a g u a r d o l a p a c i f i c a z i o n e d e l l ’ a r e a m e d i o r i e n t a l e " , c o n c l u d e .