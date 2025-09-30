R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l t e n t a t i v o d e l l a s i n i s t r a d i s t r u m e n t a l i z z a r e l a d r a m m a t i c a v i c e n d a d i G a z a p e r t e n t a r e d i d a n n e g g i a r e , a n c h e i n c h i a v e e l e t t o r a l e , i l G o v e r n o M e l o n i s i è i n f r a n t o n o n s o l o c o n t r o l e s c e l t e d e g l i e l e t t o r i d e l l e M a r c h e e d e l l a V a l d ’ A o s t a , c h e c e r t i f i c a n o l o s t a t o d i s a l u t e d e l G o v e r n o s t e s s o , m a s o p r a t t u t t o c o n t r o l a r e a l t à d e i f a t t i . È , i n f a t t i , i n d i s c u s s o c h e l ’ I t a l i a è s t a t a i n p r i m a l i n e a p e r f o r n i r e g e n e r i a l i m e n t a r i a G a z a c o s ì c o m e p e r c u r a r e b a m b i n i f e r i t i e a m m a l a t i p r o v e n i e n t i d a q u e i m a r t o r i a t i t e r r i t o r i " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n d r e a D e P r i a m o . " O l t r e a q u e s t o , v i è u n a c h i a r a p o s i z i o n e d e l P r e s i d e n t e M e l o n i d i c o n d a n n a d e l l a r e a z i o n e s p r o p o r z i o n a t a d e l G o v e r n o i s r a e l i a n o s e n z a m a i d i m e n t i c a r e , a l c o n t r a r i o d i a l t r i , l e r e s p o n s a b i l i t à d i H a m a s . O r a c h e c o n i l p i a n o T r u m p s i a p r e u n o r i z z o n t e c h e p o t r e b b e d e t e r m i n a r e l a f i n e i m m e d i a t a d e l c o n f l i t t o e i n f u t u r o r e s t i t u i r e a l p o p o l o p a l e s t i n e s e i l d i r i t t o a l l a p r o p r i a a u t o d e t e r m i n a z i o n e , r i s a l t a a n c o r a d i p i ù i l r u o l o d i m o d e r a z i o n e e d i d i a l o g o c o n l e f o r z e r e g i o n a l i d e l g o v e r n o i t a l i a n o , v o l t o a i m p e g n a r s i a l m a s s i m o p e r l a f i n e d e i b o m b a r d a m e n t i e d e l l a p e r d i t a d i v i t e i n n o c e n t i " , c o n c l u d e .