R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a s i n i s t r a t e n t a d i u s a r e p o l i t i c a m e n t e l a v i c e n d a d i G a z a p e r c o s t r u i r e u n c l i m a d i m o b i l i t a z i o n e e d i c o n f l i t t o . Q u e s t a è l a r e a l t à . G l i a n i m a t o r i d i q u e s t o s c i o p e r o e d e l l e m a n i f e s t a z i o n i n o n p a r l a n o d i p a c e , a n z i m o l t i d i l o r o s c r e d i t a n o e s p e r a n o f a l l i s c a i l p i a n o T r u m p ( c h e p u r e è a p p r o v a t o a n c h e d a l l ’ A n p e d a m o l t i s t a t i a r a b i ) c h e o g g i , p i a c c i a o m e n o , è l ’ u n i c o s p i r a g l i o c o n c r e t o p e r l a p a c e . N o i s i a m o s e m p r e s t a t i p e r l a s o l u z i o n e d e i d u e p o p o l i e d u e S t a t i m a d i v e r s a m e n t e d a q u a n t o a c c a d u t o a l S i n d a c o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o d i R e g g i o E m i l i a , n o n p e r m e t t e r e m o m a i a l l a A l b a n e s e o c h i p e r l e i d i z i t t i r c i e ' p e r d o n a r c i ' p e r a v e r a u s p i c a t o , o l t r e a l l a f i n e d e i b o m b a r d a m e n t i s u G a z a e d e l l a s o f f e r e n z a i n a c c e t t a b i l e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e , a n c h e l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n d r e a D e P r i a m o . " L e m a n i f e s t a z i o n i i n c o r s o , c o n i n a l c u n i c a s i i n c i d e n t i e n u m e r o s i f e r i t i t r a l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , c o n f e r m a n o l a s t r a t e g i a d i u n a l a r g a p a r t e d e l l a s i n i s t r a v o l t a a s t r u m e n t a l i z z a r e l a s i t u a z i o n e i n c o r s o a G a z a e a c r e a r e i l c a o s p e r c e r c a r e d i m e t t e r e i n d i f f i c o l t à i l G o v e r n o . S i f a f i n t a d i n o n s a p e r e c h e i l G o v e r n o M e l o n i h a f a t t o t a n t i s s i m o p e r c o s t r u i r e u n a s o l u z i o n e d i p a c e e d h a m e s s o i n c a m p o u n g r a n d e a p p a r a t o d i s o l i d a r i e t à c o n i n v i o d i g e n e r i a l i m e n t a r i , s o c c o r s o s a n i t a r i o e o r a c o r r i d o i u m a n i t a r i p e r s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i . S i p u n t a a s f r u t t a r e l ’ o n d a e m o t i v a p o p o l a r e m a s e n z a u n a p a r o l a d i p r e s a d i d i s t a n z a d a H a m a s e , i n c e r t i c a s i , a n c h e c o n c o m p l i c i t à e c o n t i g u i t à c o n e s s a " , c o n c l u d e .