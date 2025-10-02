R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o n l a m o z i o n e d i m a g g i o r a n z a a p p r o v a t a o g g i s i c o m p i e u n p a s s o i m p o r t a n t e v e r s o u n a p o s i z i o n e c h i a r a e c o n d i v i s a d e l l ’ I t a l i a : s o s t e g n o a l p r o c e s s o d i p a c e , r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a m a s e n z a a l c u n c e d i m e n t o a d H a m a s , e p i e n a v i c i n a n z a a I s r a e l e p e r i l d i r i t t o a l l a s i c u r e z z a . È u n a l i n e a c h e r i f l e t t e i l s e n t i r e d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e e c h e h a t r o v a t o u n p u n t o d i e q u i l i b r i o r e s p o n s a b i l e , a l l ’ i n s e g n a d e l l a p a c e e d e l l a c o n v i v e n z a " . C o s ì i l s e g r e t a r i o n a z i o n a l e U d c , A n t o n i o D e P o l i . " D i s p i a c e c o n s t a t a r e c h e l e o p p o s i z i o n i a b b i a n o p e r s o l ’ o c c a s i o n e d i c o n v e r g e r e s u u n a s c e l t a c h e a v r e b b e r a f f o r z a t o l a v o c e d e l l ’ I t a l i a i n E u r o p a e n e l m o n d o . I n u n m o m e n t o c o s ì d e l i c a t o , n o n s e r v o n o d i v i s i o n i s t r u m e n t a l i , m a u n i t à d i i n t e n t i . O g g i p i ù c h e m a i è n e c e s s a r i o c h e t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e l a v o r i n o n e l l a s t e s s a d i r e z i o n e , p e r s o s t e n e r e u n a s o l u z i o n e d i p a c e g i u s t a e d u r a t u r a , n e l l ’ i n t e r e s s e d e i p o p o l i i s r a e l i a n o e p a l e s t i n e s e e d e l l a s t a b i l i t à g l o b a l e " , c o n c l u d e .