R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n p r i m i s e s p r i m o l a m i a t o t a l e s o l i d a r i e t à a l l ’ a m i c o F i a n o , c h e a i t e m p i i n c u i r i c o p r i v o l a c a r i c a d i v i c e S i n d a c o d e l l a c i t t à e r a c a p o g r u p p o d e l P d , p e r q u a n t o s u b i t o a l l ' U n i v e r s i t à C a ' F o s c a r i d i V e n e z i a . O g g i a n c h e i l c o n s i g l i e r e N a h u m h a p a r l a t o c h i a r o : t u t t i g l i e b r e i d o v r e b b e r o e s p r i m e r s i s e n z a n a s c o n d e r s i d i e t r o n u l l a e s e n z a m e z z i t e r m i n i , e v i d e n z i a n d o i l f o r t e c l i m a a n t i s e m i t a c h e v i e n e d a s i n i s t r a c h e n e l l a n o s t r a N a z i o n e e s o p r a t t u t t o a M i l a n o è b e n p r e s e n t e . F i a n o l o a s c o l t i e f a c c i a l o s t e s s o c o n l a c o m u n i t à e b r a i c a d i M i l a n o " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a R i c c a r d o D e C o r a t o , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i e d e x v i c e s i n d a c o d e l l e g i u n t e d i c e n t r o d e s t r a m i l a n e s i . " L a n o s t r a c i t t à n e g l i u l t i m i 2 4 m e s i , p u r t r o p p o , è d i v e n t a t a l a p i ù a n t i s e m i t a d ’ I t a l i a . P e r c h é a l c u n i p o l i t i c i d i S i n i s t r a , i n v e c e d i a m m e t t e r e c h e q u e s t i p r o - H a m a s e p r o - P a l , s u p p o r t a t i d a c e n t r i s o c i a l i e n o - g l o b a l s o n o v i o l e n t i e p e r i c o l o s i , c e r c a n o i n q u a l c h e m o d o d i t o l l e r a r l i e g i u s t i f i c a r l i ? M i l a n o d a 2 a n n i a q u e s t a p a r t e è p r e d a l o r o , c o n s e t t i m a n a l i m a n i f e s t a z i o n i a b a s e d i i n s u l t i , s l o g a n , u r l a d ’ o d i o e s p e s s o a n c h e a t t a c c h i v i o l e n t i c o n t r o f o r z e d e l l ’ o r d i n e e a n c h e n e i c o n f r o n t i d i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i " , c o n c l u d e .