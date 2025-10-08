R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e o g g i , i l g i o r n o s u c c e s s i v o a l s e c o n d o a n n i v e r s a r i o d a l m a s s a c r o d i H a m a s n e l t e r r i t o r i o i s r a e l i a n o , s o n o s t a t i a n n u n c i a t i a t t r a v e r s o i s o c i a l a l c u n i e v e n t i c o n t r o I s r a e l e e p r o P a l e s t i n a . M i a u g u r o v i v a m e n t e c h e p u r e l e i n i z i a t i v e d i o g g i f i n i s c a n o c o m e q u e l l e d i i e r i , s i a i n p i a z z a l e L o r e t o c h e a l l e C o l o n n e d i S a n L o r e n z o , c o n u n n u l l a d i f a t t o . S a r e b b e p i ù u m a n o , d a p a r t e d e i p r o - H a m a s , c h e n e i g i o r n i d e l l a r i c o r r e n z a i n c u i p e r s e r o l a v i t a m i g l i a i a d i c i v i l i i s r a e l i a n i , n o n s i m a n i f e s t i , r i s p a r m i a n d o c o s ì a l t r o o d i o s i a v e r s o I s r a e l e c h e v e r s o l a C o m u n i t à E b r a i c a " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a R i c c a r d o D e C o r a t o . " N o n è p i ù t o l l e r a b i l e c h e a d o g n i c o r t e o o m a n i f e s t a z i o n e p r o - H a m a s , s i v e r i f i c h i n o g r a v i i n c i d e n t i o a g g r e s s i o n i a l l e f o r z e d i p o l i z i a c o n f e r i t i a l s e g u i t o , c o m e a c c a d u t o i l m e s e s c o r s o i n S t a z i o n e C e n t r a l e o i e r i s e r a a B o l o g n a d o v e s o n o s t a t i a g g r e d i t i e m e n a t i a n c h e a l c u n i g i o r n a l i s t i " , c o n c l u d e .