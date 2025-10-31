T e l A v i v , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a C r o c e R o s s a h a r i f e r i t o d i a v e r t r a s f e r i t o q u e s t a s e r a i r e s t i p a r z i a l i d i t r e c o r p i , a p p a r e n t e m e n t e d i o s t a g g i , d a H a m a s a I s r a e l e . I r e s t i s o n o s t a t i p r e l e v a t i p e r l ' i d e n t i f i c a z i o n e . N o n c i s o n o a n c o r a s t a t i c o m m e n t i d a p a r t e d i I s r a e l e o d i H a m a s s u l t r a s f e r i m e n t o , s c r i v o n o i g i o r n a l i i s r a e l i a n i , s o t t o l i n e a n d o c h e n o n è c h i a r o s e i r e s t i a p p a r t e n g a n o a q u a l c u n o d e g l i 1 1 c o r p i d i o s t a g g i d e c e d u t i a n c o r a d e t e n u t i n e l l a S t r i s c i a .