R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o p r o n t i a s a l p a r e . L a p a r t e n z a è p r e v i s t a p e r d o m a n i d a S i r a c u s a . L a n o s t r a f l o t t a s i u n i r à a q u e l l a p a r t i t a d a B a r c e l l o n a , f a r e m o r o t t a s u G a z a s e n z a s c a l i i n t e r m e d i . I n q u e s t e o r e l a t e n s i o n e s t a s a l e n d o m a n o n s c a l f i s c e l ’ e n e r g i a , l ’ e n t u s i a s m o e l a d e t e r m i n a z i o n e d e g l i a t t i v i s t i " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k i l s e n a t o r e M 5 S M a r c o C r o a t t i . " I d u e a t t a c c h i i g n o b i l i a l l e i m b a r c a z i o n i a T u n i s i n o n h a n n o i n t i m i d i t o l a f l o t t a , s e b b e n e c i s i a r a b b i a p e r l a r e a z i o n e i n c r e d i b i l m e n t e t i e p i d a d e i g o v e r n i v e r s o u n ’ a g g r e s s i o n e v i o l e n t a e v i l e : d r o n i e b o m b e c o n t r o l a s o l i d a r i e t à e l ’ u m a n i t à . N e l l a g i o r n a t a d i o g g i a b b i a m o c a r i c a t o l e b a r c h e , s t i p a n d o t u t t i g l i a i u t i u m a n i t a r i . S a p p i a m o c h e s a r a n n o i n s u f f i c i e n t i p e r i b i s o g n i d e l l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e m a l ’ o b i e t t i v o d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a è q u e l l o d i a p r i r e u n c o r r i d o i o u m a n i t a r i o m a r i t t i m o c h e c o n s e n t a l ’ a r r i v o c o s t a n t e d i q u e s t i a i u t i e d i c o n t i n u a r e a f a r e c r e s c e r e l a p r e s s i o n e s u i g o v e r n i a f f i n c h é a g i s c a n o p e r f e r m a r e i l g e n o c i d i o a G a z a . L e m a n i f e s t a z i o n i d i q u e s t e o r e n e l l e p i a z z e d i t u t t o i l m o n d o a s u p p o r t o d e l l a m i s s i o n e r a p p r e s e n t a n o g i à u n r i s u l t a t o i n c r e d i b i l e : l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a p o r t a a i u t i u m a n i t a r i m a a n c h e s p e r a n z a p e r i l f u t u r o . C o n o s c i a m o l ' o b i e t t i v o e l a r o t t a m a n o n q u e l l o c h e c i a s p e t t a . C o n t i n u a t e a s e g u i r e e s o s t e n e r e l a F l o t i l l a , c ’ è b i s o g n o d i t u t t a l a v o s t r a e n e r g i a " .