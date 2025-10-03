R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ B e n t o r n a t o M a r c o . S i a m o t u t t i f i e r i d i t e e n o n v e d i a m o l ’ o r a d i a b b r a c c i a r t i ” . L o h a d e t t o G i u s e p p e C o n t e a l t e l e f o n o a M a r c o C r o a t t i , a p p e n a a t t e r r a t o a F i u m i c i n o . I l l e a d e r M 5 S h a c o n d i v i s o c o n C r o a t t i i l p e n s i e r o c h e p e r c u i “ d e v o n o t o r n a r e a l p i ù p r e s t o a n c h e t u t t i g l i a l t r i c i t t a d i n i , i t a l i a n i e n o n s o l o ” . I n c h i u s u r a d i t e l e f o n a t a C o n t e h a s a l u t a t o C r o a t t i r i c o r d a n d o c h e “ c o n i l v o s t r o g e s t o a v e t e l a n c i a t o u n s e g n a l e f o r t e ” c h e h a s q u a r c i a t o “ l ’ i p o c r i s i a d i c h i c o p r e i l g e n o c i d i o i n c o r s o a G a z a ” .