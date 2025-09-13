R o m a , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - Q u a n t o a c c a d u t o a l S e n a t o " r i e n t r a n e l l a l o g i c a d i u n a c r i t i c a d u r a a l l a c o n d o t t a d i T a j a n i e d e l g o v e r n o p e r q u a n t o r i g u a r d a l ' a t t e g g i a m e n t o d e i c o n f r o n t i d i u n g o v e r n o c r i m i n a l e . L a v i o l e n z a è l ì , l a v i o l e n z a è n e l g e n o c i d i o i n c o r s o e i l s i l e n z i o c o m p l i c e è q u i , d i u n g o v e r n o c h e s o n o d u e a n n i c h e n o n h a a d o t t a t o n e s s u n a c o n c r e t a m i s u r a d i q u e l l e d a l t o t a l e e m b a r g o d e l l e a r m i a l l e s a n z i o n i e c o n o m i c h e " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a m a r g i n e d e l l a f e s t a d e l l ' A v a n t i a B o l o g n a . " P e r c h é n e i c o n f r o n t i d i P u t i n s ì e n e i c o n f r o n t i d i N e t a n y a h u , a u t o r e d i u n g e n o c i d i o , n e s s u n a s a n z i o n e ? A l l o r a , è q u e s t o c h e c h i e d i a m o a l g o v e r n o . L o c h i e d i a m o s e n z a a s s o l u t a m e n t e n e s s u n a a g g r e s s i o n e , s e n z a n e s s u n i n c i t a m e n t o a l l ' o d i o e a l l a v i o l e n z a " . C o n c l u d e i l l e a d e r M 5 S : " N o n c ' è n u l l a d i c u i s c u s a r s i . E n o n s p o s t i a m o i l t e m a . C i d i c a T a j a n i e i l g o v e r n o p e r c h é n o n r i e s c o n o a p r e n d e r e d i s t a n z e d a u n a l l e a t o g e n o c i d a . Q u e s t o è i l t e m a , n o n l o r i b a l t i a m o " .