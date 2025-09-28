R o m a , 2 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ H o i n c o n t r a t o u n a d e l e g a z i o n e d e i r a p p r e s e n t a n t i i t a l i a n i d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a , a i q u a l i h o r i n n o v a t o t u t t o i l s o s t e g n o d e l l a c o m u n i t à d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e . R i s p e t t i a m o l a l o r o d e c i s i o n e d i c o n t i n u a r e a n a v i g a r e v e r s o G a z a i n a c q u e t e r r i t o r i a l i p a l e s t i n e s i e n o n i s r a e l i a n e , c o m e i n t r o p p i c o n t i n u a n o a d i r e " . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e , G i u s e p p e C o n t e , d o p o a v e r i n c o n t r a t o , i n s i e m e a l c a p o g r u p p o a l l a C a m e r a , R i c c a r d o R i c c i a r d i , l a p o r t a v o c e d e l l a F l o t i l l a M a r i a E l e n a D e l i a . " C h i h a i n t r a p r e s o q u e s t a m e r i t e v o l e m i s s i o n e - p r o s e g u e l ' e x p r e m i e r - h a t u t t o i l n o s t r o s o s t e g n o p e r c h é m i r a s o l o a o t t e n e r e i l r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e l a g a r a n z i a d e l l a p r o p r i a s i c u r e z z a . I l s i g n i f i c a t o d e l l a F l o t i l l a n o n s i e s a u r i s c e n e l l a p u r r i m a r c h e v o l e i n t e n z i o n e d i p o r t a r e a i u t i a u n p o p o l o s o t t o p o s t o a u n g e n o c i d i o , m a a s s u m e u n p o t e n t i s s i m o s i g n i f i c a t o s i m b o l i c o . È i m p o r t a n t e o t t e n e r e c o r r i d o i p e r m a n e n t i p e r p o r t a r e a i u t i u m a n i t a r i a l p o p o l o p a l e s t i n e s e " . " I l G o v e r n o s m e t t a d i g e t t a r e f a n g o s u c i t t a d i n i i t a l i a n i c h e h a n n o i l c o r a g g i o d i f a r e q u e l l o c h e M e l o n i n o n h a v o l u t o f a r e e g a r a n t i s c a l o r o l a n e c e s s a r i a p r o t e z i o n e . È o r a c h e i l n o s t r o P a e s e e l ’ U n i o n e e u r o p e a - c o n c l u d e C o n t e - r i c o n o s c a n o i l g e n o c i d i o d i f r o n t e a l q u a l e c i t r o v i a m o e p r e n d a n o t u t t e l e c o n s e g u e n t i m i s u r e p e r f e r m a r e i l G o v e r n o d i I s r a e l e ” .