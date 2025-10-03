R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o u n P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c h e s t a g i o c a n d o s p o r c o . P e r c h é è i l p r i m o a g i t a t o r e d e l l e p i a z z e . P e r c h é s t a p r o v o c a n d o l o s c o n t r o p e r s o f f o c a r e i l c o n f r o n t o . E q u e s t o n o n è a c c e t t a b i l e , l o d o b b i a m o d e n u n c i a r e " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a m a r g i n e d i u n a i n i z i a t i v a e l e t t o r a l e a V i l l a S a n G i o v a n n i . " I n q u e s t o m o m e n t o i l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o s i s t a d i m o s t r a n d o i l p r i m o e s t r e m i s t a p e r c h é e v i d e n t e m e n t e v u o l e l o s c o n t r o s o c i a l e , p r o v o c a c o n l e s u e a f f e r m a z i o n i d i c h i a r a z i o n i q u a s i p e r i n c i t a r e a l l e r e a z i o n i e s p e r a r e f o r s e d i l u c r a r e u n q u a l c h e c o n s e n s o p o l i t i c o d a q u e s t a r a d i c a l i z z a z i o n e a q u e s t o s c o n t r o e a l l o r a i o d i c o a t u t t i i m a n i f e s t a n t i i n t u t t a I t a l i a , c o m e q u i a R e g g i o C a l a b r i a , n o n c a d e t e i n n e s s u n a t r a p p o l a p e r c h é l a v o s t r a p r o t e s t a è p i e n a m e n t e l e g i t t i m a d i f r o n t e a l s i l e n z i o i n e r t e c o m p l i c e d e l g o v e r n o . N o n c a d e t e i n t r a p p o l a , c o n t i n u a t e a m a n i f e s t a r e p a c i f i c a m e n t e . N o n l a s c i a t e a s s o l u t a m e n t e , n o n c a d e t e i n p r o v o c a z i o n i " .