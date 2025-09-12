R o m a , 1 2 s e t ( A d n k r o n o s ) - " L a s o l i d a r i e t à n o n p u ò m a i e s s e r e u n a c o l p a . N o n l o è , s o p r a t t u t t o , q u e l l a c h e m i g l i a i a d i p e r s o n e s t a n n o m a n i f e s t a n d o a f a v o r e d e l l a p o p o l a z i o n e c i v i l e p a l e s t i n e s e , v i t t i m a d e l g e n o c i d i o f i r m a t o N e t a n y a h u . P e r q u e s t o l ’ a t t e n t a t o i n c e n d i a r i o s u b i t o q u e s t a n o t t e d a l c e n t r o s o c i a l e “ L a S t r a d a ” d i R o m a , o l t r e a d e s s e r e u n s e g n a l e p r e o c c u p a n t e , è u n a t t o v e r g o g n o s o c h e c o n d a n n o c o n f e r m e z z a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l e G i u s e p p e C o n t e . " E v o g l i o m a n d a r e a n c h e u n c a l o r o s o a b b r a c c i o d a p a r t e m i a e d e l M o V i m e n t o 5 S t e l l e a d A l e s s a n d r o D i B a t t i s t a , d i v e n u t o o g g e t t o d i m i n a c c e d i q u a l c h e f a n a t i c o c h e h a p a u r a d e l l e s u e p a r o l e e d e l s u o i m p e g n o s u G a z a . M i a u g u r o c h e l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i e i l G o v e r n o n o n r i m a n g a n o a f o n i c o m e s p e s s o a c c a d e q u a n d o i l b e r s a g l i o d i v i o l e n z e e i n t i m i d a z i o n i è l a s o l i d a r i e t à c o n i l p o p o l o p a l e s t i n e s e . D a p a r t e n o s t r a n o n f a r e m o u n p a s s o i n d i e t r o " , a g g i u n g e i l l e a d e r d e l M 5 s .