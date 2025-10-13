R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l s u c c e s s o d e l p r e s i d e n t e T r u m p s e g n a u n a s v o l t a s t o r i c a p e r l a p a c e . L ' I t a l i a , c o n i l G o v e r n o M e l o n i , h a s o s t e n u t o l ' a z i o n e d e g l i S t a t i U n i t i m a n t e n e n d o s e m p r e i l d i a l o g o a p e r t o c o n t u t t e l e p a r t i " . C o s ì i l v i c e m i n i s t r o E d m o n d o C i r i e l l i . " I l c o n t r i b u t o i t a l i a n o è s t a t o m o l t o a p p r e z z a t o p e r u n a s o l u z i o n e d i p l o m a t i c a . I l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i s e g n a u n p u n t o d e c i s i v o n e l p i a n o d i p a c e . L ' I t a l i a g r a z i e a G i o r g i a M e l o n i c o n f e r m a i l s u o r u o l o c e n t r a l e n e l l ' a s s e e u r o - a t l a n t i c o e n e l m e d i t e r r a n e o " , c o n c l u d e .