R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L o s c i o p e r o g e n e r a l e i n d e t t o o g g i d a l l a C g i l , c o n c o r t e i v i o l e n t i c h e s t a n n o b l o c c a n d o l ’ I t a l i a , n o n h a n u l l a a c h e v e d e r e c o n l a c a u s a p a l e s t i n e s e e r i s p o n d e s o l o a l l ’ o b i e t t i v o p o l i t i c o d i a l z a r e l a t e n s i o n e s o c i a l e e t e n t a r e d i m e t t e r e i n d i f f i c o l t à i l g o v e r n o M e l o n i . D a C g i l e s i n d a c a t i d i b a s e s t i a m o o s s e r v a n d o g r a v i s s i m e f o r m e d i i r r e s p o n s a b i l i t à , e v i d e n t e m e n t e p e r a s s e n z a d i a r g o m e n t i i n t e r n i s u c u i p o t e r f a r l e v a . I l t e m a d i G a z a è u n t e m a s e r i o , n o n h a b i s o g n o d i q u e s t i t e a t r i n i " . C o s ì M a r c o C e r r e t o , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a . " L a v e r i t à è c h e a l l a c a u s a p a l e s t i n e s e - p r o s e g u e - g i o v a n o l e a z i o n i c o n c r e t e d e l g o v e r n o M e l o n i , n o n l e b a n d i e r e a g i t a t e i n p i a z z a , i l b l o c c o d i t r a s p o r t i e s e r v i z i o g l i a t t i d i v a n d a l i s m o . S e r v e u n s u p p o r t o c o n d i v i s o a l p i a n o d i p a c e , f i n a l i z z a t o a l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a d o p o l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i e l ' e s c l u s i o n e d i H a m a s , c o m e p r o p o s t o d a G i o r g i a M e l o n i . L ’ I t a l i a è s t a t a i l p r i m o P a e s e e u r o p e o a g a r a n t i r e c o r r i d o i u m a n i t a r i , h a a c c o l t o e c u r a t o c i r c a 2 0 0 b a m b i n i p a l e s t i n e s i n e i p r o p r i o s p e d a l i , h a i n v i a t o o l t r e 2 4 0 0 t o n n e l l a t e d i a i u t i e m a n t i e n e v i v a l a d i p l o m a z i a s c i e n t i f i c a c o n i n i z i a t i v e d i r e s p i r o i n t e r n a z i o n a l e . P r o p r i o i n q u e s t i g i o r n i i l m i n i s t r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a , A n n a M a r i a B e r n i n i , h a a c c o l t o a d A m m a n 3 9 t r a s t u d e n t i , r i c e r c a t o r i e v i s i t i n g p r o f e s s o r p a l e s t i n e s i c h e c o n t i n u e r a n n o i l l o r o p e r c o r s o a c c a d e m i c o i n I t a l i a . S o n o q u e s t i g e s t i c o n c r e t i d i s o l i d a r i e t à e c o o p e r a z i o n e a r a f f o r z a r e i l l e g a m e c o n l a P a l e s t i n a e a d a r e r i s p o s t e v e r e a u n p o p o l o c h e s o f f r e " . " L a v e r a v i c i n a n z a a l l a P a l e s t i n a p a s s a a t t r a v e r s o l a d i p l o m a z i a , l a c o o p e r a z i o n e , i l g o v e r n o i t a l i a n o e l ’ a i u t o u m a n i t a r i o . I l g o v e r n o M e l o n i l o h a d i m o s t r a t o c o n i f a t t i , f a c e n d o p i ù d i q u a l s i a s i a l t r o P a e s e e u r o p e o . A l l a s i n i s t r a , p u r t r o p p o , r e s t a n o s o l t a n t o g l i s l o g a n , l a d e m a g o g i a e i c o r t e i v i o l e n t i " , c o n c l u d e .