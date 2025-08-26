L o n d r a , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t a p u b b l i c a t a u n a l e t t e r a p u b b l i c a f i r m a t a d a 2 0 9 e x a m b a s c i a t o r i d e l l ' U e , a l t i f u n z i o n a r i d i p l o m a t i c i e a m b a s c i a t o r i d e g l i S t a t i d e l l ' U e , i n c u i s i c h i e d e u n ' a z i o n e u r g e n t e i n m e r i t o a l l a g u e r r a d i I s r a e l e a G a z a e a l l e a z i o n i i l l e g a l i i n C i s g i o r d a n i a . S e l ' U e n o n a g i r à c o l l e t t i v a m e n t e , g l i S t a t i m e m b r i d o v r a n n o a d o t t a r e m i s u r e i n d i v i d u a l m e n t e o i n g r u p p i p i ù p i c c o l i p e r s o s t e n e r e i d i r i t t i u m a n i e f a r r i s p e t t a r e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , s i l e g g e n e l l a l e t t e r a , c h e d e l i n e a n o v e p o s s i b i l i a p p r o c c i . T r a q u e s t i r i e n t r a n o l a s o s p e n s i o n e d e l l e l i c e n z e d i e s p o r t a z i o n e d i a r m i , i l d i v i e t o d i c o m m e r c i o d i b e n i e s e r v i z i c o n i n s e d i a m e n t i i l l e g a l i e i l d i v i e t o p e r i c e n t r i d a t i e u r o p e i d i r i c e v e r e , a r c h i v i a r e o e l a b o r a r e d a t i p r o v e n i e n t i d a l g o v e r n o i s r a e l i a n o o d a f o n t i c o m m e r c i a l i s e c o r r e l a t i a l l a " p r e s e n z a e a l l e a t t i v i t à d i I s r a e l e a G a z a e a l t r o v e n e i t e r r i t o r i o c c u p a t i " . T r a i f i r m a t a r i f i g u r a n o 1 1 0 e x a m b a s c i a t o r i , 2 5 e x d i r e t t o r i g e n e r a l i e d u e d e i d i p l o m a t i c i p i ù i m p o r t a n t i d e l l ' U e : A l a i n L e R o y , e x s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l S e r v i z i o e u r o p e o p e r g l i a f f a r i e s t e r i , e C a r l o T r o j a n , e x s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a . " C i ò h a t o c c a t o u n a c o r d a s e n s i b i l e " , h a a f f e r m a t o S v e n K ü h n v o n B u r g s d o r f f , e x r a p p r e s e n t a n t e d e l l ' U e n e i t e r r i t o r i p a l e s t i n e s i e m e m b r o d i u n g r u p p o d i r e t t i v o d i 6 e x d i p l o m a t i c i c h e c o o r d i n a n o l ' i n i z i a t i v a , i n i z i a t a a m e t à l u g l i o . Q u e s t a l e t t e r a r a p p r e s e n t a i l t e r z o a p p e l l o p u b b l i c o a l l ' a z i o n e , e i l p r i m o a c h i e d e r e a l l e n a z i o n i d i a g i r e i n d i v i d u a l m e n t e s e l ' U e n o n i n t r a p r e n d e u n ' a z i o n e c o l l e t t i v a . U n a p r o p o s t a d i s o s p e n d e r e p a r z i a l m e n t e I s r a e l e d a l f o n d o d i r i c e r c a H o r i z o n p e r G a z a è f a l l i t a a f i n e l u g l i o . " C ' è c o s ì t a n t o s g o m e n t o n e l l e i s t i t u z i o n i , l a g e n t e d i c e b a s t a " , h a d e t t o K ü h n v o n B u r g s d o r f f . " N o n p o s s i a m o r e s t a r e p a r a l i z z a t i s e i 2 7 ( S t a t i m e m b r i ) n o n r i e s c o n o a d a g i r e , p e r c h é q u e s t o t r a d i s c e i n o s t r i v a l o r i . P e r q u e s t o a b b i a m o p r o p o s t o n o v e a z i o n i c h e p o s s o n o e s s e r e i n t r a p r e s e a l i v e l l o s t a t a l e o d a g r u p p i d i S t a t i " . " I g o v e r n i e u r o p e i s t a n n o p e r d e n d o c r e d i b i l i t à n o n s o l o n e l S u d d e l m o n d o , m a a n c h e t r a i n o s t r i c i t t a d i n i , i n o g n i S t a t o m e m b r o " . K ü h n v o n B u r g s d o r f f h a c i t a t o u n s o n d a g g i o c o n d o t t o n e l l a s u a n a t i v a G e r m a n i a , t r a d i z i o n a l m e n t e u n c o n v i n t o s o s t e n i t o r e d i I s r a e l e , c h e h a m o s t r a t o c h e l ' 8 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e n o n è d ' a c c o r d o c o n l e a z i o n i d i I s r a e l e a G a z a e d u e t e r z i v o g l i o n o c h e i l g o v e r n o i n t e r v e n g a .