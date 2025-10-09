R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a c c o r d o d i p a c e r a g g i u n t o q u e s t a n o t t e p e r f e r m a r e l a g u e r r a a G a z a r a p p r e s e n t a u n a g i o r n a t a s t o r i c a , c h e r e s t i t u i s c e s p e r a n z a a u n p o p o l o s t r e m a t o d a m e s i d i s o f f e r e n z a e d i s t r u z i o n e . V a r i c o n o s c i u t o c h e s u l d o s s i e r G a z a l ’ I t a l i a , c o n i n t e s t a l a p r e m i e r M e l o n i , s i è m o s s a i n m a n i e r a c o r r e t t a e c e l e r e , c o n t r i b u e n d o c o n e q u i l i b r i o a g l i s f o r z i d i p l o m a t i c i i n t e r n a z i o n a l i " . C o s ì L a u r a C a s t e l l i , p r e s i d e n t e d i S u d c h i a m a N o r d . " U n r i n g r a z i a m e n t o v a a n c h e a g l i S t a t i U n i t i e a g l i a l t r i P a e s i c h e h a n n o a v u t o u n r u o l o d e c i s i v o n e l r a g g i u n g i m e n t o d e l l ’ i n t e s a . O g g i è u n g i o r n o d i s p e r a n z a , m a a n c h e d i p r e g h i e r a p e r t u t t e l e v i t t i m e d i q u e s t a g u e r r a s e n z a s e n s o " , c o n c l u d e .