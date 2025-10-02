R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n t r o v o r a g i o n e p e r v o t a r e c o n t r o l a m o z i o n e d e l G o v e r n o , d e l s e n a t o r e C a l e n d a n e m m e n o p e r v o t a r e c o n t r o q u e l l a d e l s e n a t o r e R e n z i , i n f a t t i l e s o s t e r r ò . Q u e s t o p i a n o , c h e c i p i a c c i a n o T r u m p , B l a i r , è l ' u n i c o p i a n o c h e c ' è . E d è u n p i a n o a p p r o v a t o d a l l ' A u t o r i t à p a l e s t i n e s e , d a i P a e s i a r a b i , d a l l ' E u r o p a . G l i u n i c i c h e n o n v o g l i o n o e n o n a p p r o v a n o q u e s t o p i a n o s o n o H a m a s e g l i e s t r e m i s t i m i n i s t r i c h e s o n o n e l G o v e r n o N e t a n y a h u , p r e a n n u n c i a n d o f u o c o e f i a m m e , u n a c o n v e r g e n z a p i u t t o s t o s i n g o l a r e , m a c h e d o v r e b b e i n d u r r e m o l t i a d e l l e r i f l e s s i o n i p r o f o n d e " . L o h a a n n u n c i a t o P i e r F e r d i n a n d o C a s i n i , p r i m a d e l v o t o s u l l e r i s o l u z i o n i p r e s e n t a t e a l S e n a t o s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i .